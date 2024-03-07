Özdağ’dan çarpıcı açıklamalar: ‘Kazanmaya çok yakınız’ diye duyurdu

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:32

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:32

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimler öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu

TELE1’e konuk olan Özdağ, Isparta, Alanya ve Kuşadası’nda partilerine yönelik ilginin yüksek olduğunu belirterek, “Buralar Zafer Partisi’nin kazanmaya çok yakın olduğu yerler” dedi.

Sığınmacılarla ilgili de açıklamalarda bulunan Özdağ, “Sadece 0-9 yaş grubundaki Suriyeli sayısı resmi rakamlara göre 1 milyon 100 bin. Çocuk yapma oranı 5.3. Türklerde bir 1.7’ydi, 1’e düştü. 2040 yılında, 16 sene sonra Türkiye’deki Suriyeli sayısı 21 milyon olacak” dedi.

“ISPARTA’YI ZAFER PARTİSİ KAZANACAK”

Özdağ’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Ben ilçe ilçe dolaşıyorum. Mersin’den Çamlıyayla’dan çıktım, Toroslar, Mersin merkez, Erdemli… Gece Anamur’daydım. Oradan Alanya’ya geçtim. İzmir’e kadar bütün şehirleri ilçe ilçe gezdim. Gezemediğim ilçeler oldu. Cuma akşamına kadar İstanbul’dayım. Daha sonra Sakarya ve Kocaeli programlarım var. Sonra Balıkesir’e geçeceğim. İzmir’in kuzey ilçelerini dolaşacağım. Manisa’da, Aydın’da dolaşamadığım ilçeler var onları dolaşacağım. Isparta’ya gideceğim. Isparta’yı Zafer Partisi kazanacak, çok iyi gidiyoruz. Isparta, Alanya ve Kuşadası Zafer Partisi’nin kazanmaya çok yakın olduğu yerler.

“DİNAMİZM DALGA DALGA YAYILIYOR”

Oylarımız biz sahada oldukça, televizyonda çok olmadığımız için daha hızlı yükseliyor. Fethiye’ye gittim. Gece saat 10’da 250 tane genç karşıladı. 80 kişilik bir toplantı salonu ayarlamış ama 250 kişi vardı. Bu dinamizm dalga dalga yayılıyor.

“SURİYELİ SAYISI 21 MİLYON OLACAK”

Türkiye’de 5 milyonu kayıtlı, 2 milyonu kayıtsız 7 milyon Suriyeli var. 2 milyon Afgan var. Bu 2 milyon Afgan’a sığınmacı statüsü vermek için çalışmalar başlamış İçişleri Bakanlığı’nda. Bu arada İçişleri Bakanı’na bakanlık yanlış bilgi veriyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün araç sayısıyla verdiği bilgi yanlış. Afganlar 2 milyon, geçici sığınmacı statüsü verilme çalışması başlamış. 2 milyon kadar Afrikalı var Türkiye’de. Diğerleriyle birlikte 13 milyonu buluyor. Sadece 0-9 yaş grubundaki Suriyeli sayısı resmi rakamlara göre 1 milyon 100 bin. Çocuk yapma oranı 5.3. Türklerde bir 1.7’ydi, 1’e düştü. 2040 yılında, 16 sene sonra Türkiye’deki Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Afganları hiç saymıyorum.

AFRİKA İDDİASI!

Bir büyükelçiliğimiz hariç Afrika’daki büyükelçiliklerimizi net biliyorum. Diğerlerinden Afrika’dan Türkiye gelmeleri için kolaylaştırma yapılıyor. Bunların ne anlama geldiğini onlar da ben de siz de anladınız. Kapıları tutmaları gerekenler, kapıları açıyorlar. Her gün sınırlardan 1000 ile 1200 kişi arası giriyor Türkiye’ye. 3 yılda 1 milyon 200 bin kişi yapar.”