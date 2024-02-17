İran gözdağı verdi: Yeni hava savunma sistemlerini tanıttı
İran, Arman anti-balistik füze sistemi ve Azerheş alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, yeni yerli üretim iki hava savunma sistemi, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle sergilendi.
Arman anti-balistik füze sisteminin 120 ila 180 kilometre mesafedeki ve 27 kilometre yükseklikteki 12 hedefe aynı anda karşı koyabildiği, Azerheş füze sisteminin ise atışa hazır 4 füzeyle 50 kilometre mesafeye kadar alçak irtifadaki hedefleri tespit ederek yok edebildiği aktarıldı.
Savunma Bakanı Aştiyani, törende yaptığı konuşmada, "3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor" ifadesini kullandı.
İran, ilk kez Ağustos 2023'te Rusya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forum ARMY-2023'te Arman hava savunma sisteminin replikasını sergilemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- 'AKP'ye bırakılamaz'
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!