İran gözdağı verdi: Yeni hava savunma sistemlerini tanıttı

İran, Arman anti-balistik füze sistemi ve Azerheş alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:13
İran gözdağı verdi: Yeni hava savunma sistemlerini tanıttı
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İran devlet televizyonunun haberine göre, yeni yerli üretim iki hava savunma sistemi, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani'nin katıldığı törenle sergilendi.

Arman anti-balistik füze sisteminin 120 ila 180 kilometre mesafedeki ve 27 kilometre yükseklikteki 12 hedefe aynı anda karşı koyabildiği, Azerheş füze sisteminin ise atışa hazır 4 füzeyle 50 kilometre mesafeye kadar alçak irtifadaki hedefleri tespit ederek yok edebildiği aktarıldı.

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Savunma Bakanı Aştiyani, törende yaptığı konuşmada, "3 dakikadan kısa sürede operasyona hazır hale gelebilen Arman anti-balistik füze sistemi, ülke topraklarının savunulması için güvenilir bir koruma sağlıyor" ifadesini kullandı.

İran, ilk kez Ağustos 2023'te Rusya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forum ARMY-2023'te Arman hava savunma sisteminin replikasını sergilemişti.


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