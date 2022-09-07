Özel çocuk Fehmi'nin askerlik hayali gerçek oldu

07 Eylül 2022 Çarşamba, 16:21

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan 20 yaşındaki Fehmi'nin en büyük hayali asker olmaktı. Fehmi Güney'in anne ve babası, çocuklarının askerlik hayallerini gerçekleştirmesini istiyordu. Fehmi'nin asker olma hayali için kollar sıvandı ve Fehmi için unutulmaz bir gün planlandı.

Askeri kamuflaj giydirilen Fehmi evinin önünden davul zurna ve askeri araç ile alınarak Tuzla Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada askerle tanışan Fehmi unutulmaz bir gün yaşadı. Fehmi'ye asker olduğu günde, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da eşlik etti.

Fehmi'nin mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.