Son Dakika... MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Sikorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Sikorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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