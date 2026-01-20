Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özel’den Nusaybin’de Türk bayrağının indirilmesine tepki: ‘Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak’

20.01.2026 18:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşarak sınır hattında dikili Türk bayrağını indiren grubun provokasyonuna tepkiler sürüyor. CHP lideri Özel, olaya ilişkin, “Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır” dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi.

Söz konusu olay hakkında sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, provokasyona tepki gösterdi.

Özel şunları söyledi:

“Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır.

Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir!”

 

İlgili Konular: #nusaybin