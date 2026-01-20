Özel’den Nusaybin’de Türk bayrağının indirilmesine tepki: ‘Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak’

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi.
Söz konusu olay hakkında sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, provokasyona tepki gösterdi.
Özel şunları söyledi:
“Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum.
Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır.
Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir!”
— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 20, 2026
