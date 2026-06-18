Özel'den TBMM'ye Günaydın yazısı: Haklarının iadesini istedi

Özgür Özel TBMM Başkanlığına, hakkındaki tedbir kararı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kaldırılan Gökhan Günaydın ile ilgili yazı gönderdi. Özgür Özel yazıda, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli ihtiyati tedbir kararı sonrası oluşturulan CHP MYK'nın 10 Haziran'da parti tüzüğüne aykırı olarak PM'nin onayı olmadan, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile 7 milletvekilini tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini" kaydetti.

"Siyasi Partiler Kanunu'na, CHP Tüzüğü'ne ve Grup İç Yönetmeliği'ne aykırı alınan bu karar üzerine TBMM'nin tek taraflı olarak 12 Haziran'da grup başkanvekileri Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın önce TBMM web sayfasındaki 'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili' ile makam odalarındaki unvanlarını kaldırttığını belirten Özgür Özel, akabinde grup başkanvekili makamına resmi araç tahsisinin iptal edildiğini hatırlattı.

Özgür Özel, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Gökhan Günaydın hakkında verilmiş olan "tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırılma" kararının oy birliği ile kaldırıldığının kamuoyuna açıklandığını vurgulayarak, "Bu kapsamda 12 Haziran 2026 tarihinde Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın hakkında tek taraflı olarak Başkanlığınızca tesis edilen işlemlerin geri alınarak Sayın Günaydın'ın makama bağlı haklarının ivedi olarak tescil edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadesini kullandı.