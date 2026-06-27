Özel’e Gaziantep’te yoğun ilgi… ‘Bizi durduramayacaklar, iktidara ulaşacağız’

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Gaziantep’te Eyüpsultan Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan çok sayıda vatandaşa seslenen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, “Eyüpsultan Mahallesi’nin çok değerli sakinleri, değerli komşular. Biz bugün Diyarbakır’dan geldik. Nizip tarafından girerken bir benzin istasyonunu bütün Nizipliler doldurmuş. Sağ olsun onlarla merhabalaştık. Buraya geldik. Bazı toplantılar, bazı ziyaretler... Esnaf ziyareti yapmak için 17.00’de yola çıktık. Yollar, caddeler tıkandı. Hep beraber yürüdük, bir meydan bulduk, meydanda bir parkın üstünden miting yaptık. Televizyondan izleyenler, ‘Gaziantep’te mitingi güzel olur’ diyor. Oysa bir bank, bir mikrofon…” dedi.

Gaziantep'te yurttaşlardan yoğun ilgisi nedeniyle Özgür Özel esnaf ziyaretini yapamadı pic.twitter.com/bRX6Rf20qE — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 27, 2026

Özel, şunları söyledi:

“GELDİĞİMİZİ DUYUNCA KOŞTUNUZ, GELDİNİZ”

“Melih bey dedi ki ‘Eyüpsultan, kırsal mahallemiz var, orada da övündük pide salonunun sahibi, yıllardır sana selam söylüyor. Bugün geleceğini duymuş, ağabeyimiz sana ince bir Antep lahmacun nasıl oluyor gösterecek. İkram edecek. Antep usulü.’ Sonra ben de dedim ki ‘Ben bir parça tadarım da gün boyunca bu bizi bütün Türkiye’ye izlememiz için gayret gösteren basın mensupları var. Burada Anka, Halk TV, SZC TV, NOW TV ve basının diğer temsilcileri, hafta içinde de vardır. Ama bu saydığım arkadaşlarımız sürekli takip ediyorlar. Onları ikram ederiz’ dedik. Geldik burada ağabeyimiz çocuğuyla birlikte ikramda bulundu. Biz de gazeteci arkadaşlara bulunduk ama onlar canlı yayındaymış, yiyemediler. Ben yedim birazcık. Sonra da bu açık kasayı bulduk. Burası bir mahalle sadece. Ama sağ olun bizim geldiğimizi duyunca koştunuz geldiniz. Çok memnun oldum.”

“CUMHURİYET, KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR”

“Şuna emin olun biz, sizin için çalışıyoruz, sizin için mücadele ediyoruz, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaptık. İlk kez AK Parti’yi geçtik, birinci olduk. Başımıza gelmeyen kalmadı. Bize, ‘İktidarı hedeflemeyin’ diyorlar. Biz, iktidar hedefinden vazgeçmiyoruz çünkü ben iktidar olursam bu mahalledeki emekliler iktidar olacak, bu mahalledeki gençler iktidar olacak. Bu mahalledeki ev kadınları iktidar olacak, bu mahalledeki esnaf iktidar olacak. Çünkü biz zenginlerin partisi değiliz, çünkü biz rejimin partisi değiliz. Türkiye’de Cumhuriyet kuruldu, Atatürk dedi ki ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Bununla kuruldu ama 23 yıldır AK Parti, kimsesizlerin kimsesi olmak yerine zenginlerin yandaşların partisi haline dönüştü. Sizi unuttu. Zaten en düşük emekli maaşı 20 bin lira olmasa, asgari ücret 28 bin lira olmasa, çiftçinin aylık gelir ortalaması 19 bin lira olmasa, memleket bu halde olmasa kimse iktidardan şikayet etmez. Kimse iktidarı değiştirmeye çalışmaz. Ama bugün ülkede büyük bir yoksulluk, büyük bir işsizlik, büyük bir mutsuzluk, gelecekten bir umutsuzluk var.”

“MEMLEKETİN DERDİ BOYUNU AŞTI”

“Biz, genç bir kadro ile yola çıktık. Partimizi değiştirdik, 4 ay sonra Türkiye’de yer seçimleri kazandık. Türkiye’nin yüzde 65’ini kazandık. O gün dedik ki ‘İktidara yürüyeceğiz.’ CHP iktidar olursa ne olur? CHP iktidar olursa, bizim partimiz iktidar olursa bu mahallenin yoksulluğunu bitiririz. En düşük emekli maaşı şimdi 20 bin lira. Bu yönetimden öncesini beğenmiyorlar, Ecevit‘i. O dönemde en düşük emekli maaşı 8 tane çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek. İnanmayan 24 yıl önce en düşük emekli maaşına baksın, çeyrek altının fiyatına baksın. Bugün çeyrek altının 10 lira. 2 çeyrek altın alıyor emekli maaşı. 8 çeyrekten 2 çeyrek altına düşmüş. Ve elbette yetmiyor. Asgari ücret 7 çeyrek altındı. Şimdi. 3 çeyrek altın bile almıyor. 28 bin 500 lira. Çeyrek altının 10 bin lira. Yani yarısından da aza düşmüş asgari ücret. Böyle olunca bu memleketin derdi boynunu aşmış durumda.”

“KADINLARIN SİGORTASINI DEVLET ÖDEYECEK”

“Benim ablalarım, annelerim dinliyor. Bu ülkede kadınlara, çocuk bakacaksın, evde duracaksın, hasta bakacaksın, sonra yaşın geçecek emeklilik yok. Kocasından bir emeklilik varsa var, yoksa günün biri geldiğinde halin ne olacak kimse söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi hep söyledi, günü geldiğinde ev kadınlarına eğer iş bulamıyorsak, bir kreşe çocuğunu alamıyorsak, onu çalıştıramıyorsak onu evde sigortalayacağız, sigortasını da devlet ödeyecek. Bütün ev kadınlarına Cumhuriyet Halk Partisi’nin sözü bu.”

“BİZ BİRİNCİ ÇIKTIKÇA HEDEFE KOYDULAR”

“Şunu söylemek isterim ki biz bunları söyledikçe, anketlerde birinci parti olarak çıktıkça, biz iktidara yürümeye başladıkça bir anda hedefe koydular bizi. Cumhurbaşkanı adayımızı hapse koydular, partimize butlan atadılar, partiyi adaysız, kurumsuz, lidersiz bırakmayan, gelecek seçimlere tek başına girmeye, istediği rakiplerle girmeye, bir kez daha kendi iktidarlarını uzatmaya çalışıyorlar. Bunun, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içindeki bir mücadele olduğuna kimse inanmasın. Tayyip Bey diyor ya, bugün de demiş. ‘Efendim bizimle ilgisi yok, biz bu işin hiçbir yerinde yokuz.’ Tam göbeğindesin, tam göbeğinde. Çünkü biz iktidar olacağımız için, bu AK Parti’nin kara düzenini bozacağımız için, bu ülkede bu haksız, eşitsiz düzene itiraz ettiğimiz için hedefteyiz. Bunun için partimizi elimizden almaya çalışıyor, geri almak için mücadele ediyoruz. Ya bu partiyi geri alıp iktidar yapacağız ya bir yol açacağız yeni bir yoldan iktidara ulaşacağız. Ama şunu bilin ki bu Eyüpsultan Mahallesi’nin gençlerini de kadınlarını da emeklerini de emekçilerini de iktidar yapacağız. Söz veriyorum. Bunun başka bir yolu yok.”

“BİR KASANIN ÜZERİNDEN KALABALIKLARA SESLENİYORUZ”

“‘Eyüpsultan Mahallesi’ne gel’ dediler, gelelim. ‘Fırına uğra’ dediler, uğrayalım. Ama herhalde bir mahallede hem de hiç planda, programda yokken kendiliğinden mahalle mitingi yapıldığı ilk oluyor. Seçim zamanlarında elbette köylere gidiyoruz, mahallelere gidiyoruz, mitingler yapıyoruz ama bayram değil, seyran değil. Seçim yok, aday yok. Seçim arabası yok, bir şey yok. Mahallenin köşesindeki bu pikabın üstünden yaptığımız, bu açık kasanın üstünden yaptığımız konuşma da inşallah menzile ulaşınca, inşallah iktidar olunca, inşallah cumhurbaşkanlığının kapıları hepinize açılınca o gün Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı kim olursa olsun inşallah Eyüpsultan Mahallesi’ni Cumhurbaşkanlığında, Çankaya Köşkü’nün bahçesinde ben ağırlayacağım.”

“KİM CUMHURBAŞKANIMIZ OLURSA O, EYÜPSULTAN MAHALLESİ SAKİNLERİNİ ÇANKAYA KÖŞKÜNDE AĞIRLAYACAK”

“Bakın Türkiye’de 81 il var. Türkiye’de 973 tane ilçe var. Türkiye’de 192 bin sandık var. Sizin mahallenizde de. Ve Eyüpsultan Mahallesi, Türkiye’de bundan sonraki iktidar döneminde Çankaya Köşkü’nün bahçesine davet alan ilk mahalledir. Benim misafirimsiniz. Eğer Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı olabilirse Ekrem Başkanım, Mansur Başkan Cumhurbaşkanınız olursa Mansur Başkanım. Kimi Cumhurbaşkanı yaparsak onun hep birlikte gideceğiz misafiri olacağız, bundan sonra saraylar, parklar, bahçeler, en güzel yerler milletin olacak, milletle birlikte her şey çok güzel olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben Manisalıyım, Bursalıyım ve eşim Bursalı, kızım İpek. Samsunluyum, Giresun Bulancaklıyım, kayınpeder orada doğmuş. Samsunluyum. Fahri milletvekili olarak Osmaniye’de çalıştım, çok uzun yıllar, çok severler, Osmaniyeliyim. ‘Gaziantep’te nereden’ derlerse bundan sonra ‘Eyüpsultan’ diyeceğim. Hepinizi çok seviyorum, sağ olun, var olun. Eksik olmayın.”