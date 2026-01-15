2026'nın Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihleri belli oldu. EGM'nin takviminde yer alan ÖGG sınavı yıl içinde toplam 6 kez uygulanacak. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi ne zaman? 2026 ÖGG sınavı ne zaman uygulanacak?

ÖGG SINAV TAR İHİ NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitim sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü uygulanacak.

ÖGG SINAV TAKV İMİ 2026

ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 Mayıs 2026 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Temmuz 2026 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Ağustos 2026 Cumartesi

ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ekim 2026 Cumartesi

ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Aralık 2026 Pazar