Özel halk otobüsü sahiplerinden 'kontak kapatma' uyarısı
İstanbul'da hizmet veren bir grup özel halk otobüsü sahibi, İBB'den ödemelerini düzenli alamadıklarını ve maliyetlerin artması nedeniyle ödenen ücretin yetersiz kaldığını söyleyerek sorun çözülmezse kontak kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu üyesi bir grup özel halk otobüsü sahibi, Sancaktepe'de bir araya gelerek sorunlarını dile getirdi.
Anadolu ve Avrupa yakasında faaliyet gösteren halk otobüsü sahiplerinin bir araya gelerek oluşturduğu Özel Halk Otobüsleri Platformu Başkanı Sedat Şahin, İBB tarafından kendilerine yapılan ödemelerde yaklaşık 2 yıldır süren gecikme dengesizlik bulunduğunu iddia etti.
Acar, "Sektör tarihi bir sıkıntının içerisinde artık araçlarımızı çalıştıramaz hale geldik. Daha önce de bir basın açıklaması yapmıştık ancak bir sonuç alamadık. Akaryakıttan, yedek parçaya, bankacılıktan birçok alandaki borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Artık önümüzdeki günlerde sistem tamamen çökecek ve hepimiz kontak kapatacağız. Akaryakıtı bile alacak durumuz yok. Gerçek değerler ve rakamlar üzerinden ödeme yapılamıyor" diye konuştu.
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