Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan 'ücretsiz ulaşım' kararı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı banliyö seferlerinin 30 Ağustos’ta ücretsiz düzenlenmesine karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:43
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan 'ücretsiz ulaşım' kararı
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Ağustos’tan 15 gün sonra Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ücretsiz ulaşım kararının alınma tarihi ise 13 Eylül olarak belirtildi.

30 Ağustos’un üzerinden 15 gün geçtikten sonra yayımlanan karar, sosyal medyada da gündeme geldi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, karara dikkat çekerek, “Umarız bu kararı günler sonra Cumhurbaşkanının önüne koyan bürokratlar yan odada da zaman makinesini hazır tutuyorlardır” dedi.

 


30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Gazete Ozan Bingöl

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