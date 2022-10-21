Ankara'da özel harekat polisi, eşi ve kayınpederini öldürüp yaşamına son verdi

21 Ekim 2022 Cuma, 16:41

Ankara'da özel harekat polisi Serkan Eke (45), boşanma aşamasındaki eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'u tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Elmadağ ilçesi girişinde meydana geldi. Eda Eke, geçimsizlik nedeniyle evi terk edip babasının evine döndü. Eke, boşanmak istediğini söyleyen eşi ile kayınpederinin içinde bulunduğu 06 FMN 91 plakalı otomobilin önünü, ilçe girişindeki köprü altında 06 CNC 02 plakalı kendi otomobiliyle kesti.

AYNI SİLAHLA KENDİSİNİ VURDU

Serkan Eke, boşanmak istemesine tepki gösterdiği eşi ile kayınpederini araçtan indirip tartışmaya başladı. Eke, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp eşi ve kayınpederine ateş etti. Eke, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serkan Eke, Eda Eke ve Yakup Ortaburun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberi alan ölen 3 kişinin yakınları da olay yerine geldi. Polis, olay yerine gelince güvenlik çemberi oluşturup, buradakileri uzaklaştırdı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.