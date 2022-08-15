Evlilik hazırlığındaydı... Merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı
Mersin'de, merdivenden düşen özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aktaş'ın, evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. Aktaş, nişanlısının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nde, 14 Ağustos Pazar günü Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş, izin gününde ilçedeki babasının evine gitti.
KURTARILAMADI
Anlık dalgınlıkla merdivenden düşen Aktaş, başını beton zemine çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
YAKIN ZAMANDA DÜĞÜNÜ OLACAKTI
Evlilik hazırlığı yapan Aktaş'ın düğününün de yakın tarihte olduğu öğrenildi.
NİŞANLISINI, ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI
Merdivenden düşüp, başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden harekat polisi Osman Şerif Aktaş için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Evlilik hazırlığı yaptığı, 3 yıllık nişanlısı Feride Keçeli (25) de cenazeye Aktaş'ın üniformasıyla katıldı.
Aktaş ailesi ve nişanlısı, uzun süre gözyaşı döktü.
Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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