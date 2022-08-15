Evlilik hazırlığındaydı... Merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı

Mersin'de, merdivenden düşen özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aktaş'ın, evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. Aktaş, nişanlısının gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:23
Evlilik hazırlığındaydı... Merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı
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Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nde, 14 Ağustos Pazar günü Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş, izin gününde ilçedeki babasının evine gitti.

KURTARILAMADI

Anlık dalgınlıkla merdivenden düşen Aktaş, başını beton zemine çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

YAKIN ZAMANDA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Evlilik hazırlığı yapan Aktaş'ın düğününün de yakın tarihte olduğu öğrenildi. 

NİŞANLISINI, ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI

Merdivenden düşüp, başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden harekat polisi Osman Şerif Aktaş için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. 

Evlilik hazırlığı yaptığı, 3 yıllık nişanlısı Feride Keçeli (25) de cenazeye Aktaş'ın üniformasıyla katıldı.

Aktaş ailesi ve nişanlısı, uzun süre gözyaşı döktü. 

Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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