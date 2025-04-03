Özel hastanede güç kaynağı patladı! Hastalar tahliye edildi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:23

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:23

Tabaklar Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede bodrum katında bulunan güç kaynağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, hastane içinde panik yaşandı.

Patlama sesini duyan görevliler, hastaları ve çalışanları hızla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, hastanenin bodrum katında hasar meydana geldi.