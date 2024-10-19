Özel hastanelerden 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 'Sektördeki tüm paydaşların itibarını zedeliyor'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 15:12

Güncelleme: 19.10.2024 - 15:12

'Yenidoğan çetesi', hasta bebekleri önceden anlaşmalı özel hastanelere sevk ettirerek ölümlerine neden olmakla suçlanıyor. Şimdiye kadar 12 bebeğin bu şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özel Hastaneler Platformu Derneği'nden yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan bebek ölümleri ve soruşturma süreci hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu trajik olaylar, sağlık hizmetlerine olan güveni sarstığı gibi, sektördeki tüm paydaşların itibarını da zedelemektedir" denilerek bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gereken adımların atılacağı belirtildi.

'PAYDAŞLARIN İTİBARINI ZEDELİYOR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İstanbul’daki bazı özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan bebek ölümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yönelik fatura usulsüzlüğü iddiaları, hem vatandaşlarımız hem de sektörümüz için derin bir üzüntü ve endişe kaynağı olmuştur. Bu trajik olaylar, sağlık hizmetlerine olan güveni sarstığı gibi, sektördeki tüm paydaşların itibarını da zedelemektedir.

Öncelikle, bu üzücü olaylar karşısında hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar, acılarını yürekten paylaştığımızı belirtmek isteriz. Her bir kaybın tarifsiz bir acı olduğunu biliyor ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gereken tüm adımları atacağımızı belirtmek isteriz.

Özel hastaneler, ülkemizin sağlık sistemine önemli katkılar sağlayan, yüksek kalite standartlarıyla hizmet sunan ve her gün milyonlarca hastaya güvenle tedavi sağlayan kurumlardır. Tüm Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde de görüldüğü üzere, ülkemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının verdiği sağlık hizmeti tüm Dünyaya örnek olmuş, bu durum pandemi öncesinde de çalışma yürütülen sağlık turizmi alanında ülkemizin tercih edilirliğini daha da arttırmıştır.

'SUÇLULAR KADAR KAHRAMANLAR DA VAR'

Her meslekte ve her sektörde suçlular olduğu kadar kahramanlar da vardır. Ölen bir bebek için hıçkırarak ağlayan bir hemşire ya da gecesini gündüzüne katıp gayret eden nice hekimlere çokça şahit olmaktayız.

İnsanlık var olduğu müddetçe suçlular olacaktır. Mesleğini kötüye kullanan kişi ya da kişilerin işleyeceği bir suç, bir mesleği bütünüyle zan altında bırakmamalı, bir kuruluşu, bir hastaneyi, ya da bir sektörü toptan karalamamalıdır. Kamu ya da özel ayrımı yapılmaksızın, hekimliğin kutsallığına gölge düşmesine müsaade edilmemeli, dürüst ve etik çalışma prensiplerine bağlı tüm özel hastanelerin güvenilirliğini gölgelememelidir.

Özel hastaneler olarak, hasta güvenliğini sağlamayı ve devletin koyduğu düzenlemelere titizlikle uymayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ilgili kişilerin adalet önünde hesap vermesini desteklediğimizi kamuoyuna bildiririz. Ancak genel hukuk prensibi olarak, henüz soruşturma tamamlanmadan ve masumiyet karinesi dikkate alınmadan, kurumların ve kişilerin suçlu ilan edilmesini doğru bulmuyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından konu ile ilgili Mayıs 2023 tarihinde başlatılan soruşturmanın dikkatle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımız tamdır. Bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

'SÜREÇTEN ÇIKARILAN DERSLERLE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinde kalite, bizim en öncelikli konularımızdır. Bu doğrultuda, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu süreçten çıkarılacak derslerle daha güçlü bir sağlık hizmeti sunma doğrultusundaki çalışmalarımız devam edecektir.

Aynı zamanda, halkımızdan kötü örnekler nedeniyle tüm özel hastanelere olan güvenlerini kaybetmemelerini rica ediyoruz. Bizler, sağlık hizmetlerinin kaliteli, güvenilir ve herkes için erişilebilir olması adına özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, etik dışı davranışlarla mücadele ederken, sağlık sistemimizin itibarını korumak için Sağlık Bakanlığımızın önderliğinde gerekli tüm önlemleri alacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

Özel Hastaneler Platformu Derneği"