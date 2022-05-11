Özel hastaneye ‘Metin Külünk’ cezası

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

AKP’li Metin Külünk’ün ailesine ait, İstanbul Ümraniye’deki özel bir hastaneye 31 Ekim 2021’de, kızının kol kırığı sebebiyle başvuran Bulut Can Okuducu isimli yurttaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hastanede kızına yanlış tedavi uygulandığını öne sürmüştü. Öte yandan tedaviyi uygulayan doktorun isminin “Semih Karan” olmasına karşın, “Op. Dr. Metin Külünk” adlı başka bir doktorun kaşesini kullandığını da iddia eden Okuducu, ayrıca tedavi esnasında doktorun çok zorlandığını ve işlemin olması gerektiğinden daha uzun sürdüğünü de belirtti. İddiaların ardından 3 Kasım 2021’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı 184 hattından aranan Okuducu’ya, sormadığı halde, kaşede adı geçen “Op. Dr. Metin Külünk”ün siyasetçi Metin Külünk olmadığı söylendi.

‘BENİM DEĞİL’ DEDİ

Sosyal medyadan Bulut Can Okuducu’ya ulaşan AKP’li Metin Külünk, “Hastane ile olan ihtilafınız nedeniyle hastanenin şahsıma ait olduğunu iddia etmişsiniz. Bu bilginiz doğru değildir. Davranışınız kişilik haklarıma saygı zafiyeti içermektedir. Lütfen tashih ediniz. Kişilik haklarım saklıdır” şeklinde bir mesaj gönderdi. Daha sonra konuyla ilgili soruşturma açıldı ve baba Bulutcan Okuducu’nun da ifadesine başvuruldu. Okuducu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi’ne hastanedeki doktorların isim farklılığı sorununa ilişkin şikâyette bulundu. Dün sonuçlanan soruşturma sonucunda hastaneye ceza kesildi. Okuducu’ya Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nden (SABİM) gelen yanıtta, “SABİM başvurunuza istinaden ilgili kuruma cezai müeyyide işlemi uygulanmıştır” denildi.