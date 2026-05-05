Özel İtalyan Lisesi’ne kısmi zamanlı öğretmen görevlendirilmesi mahkemeden döndü: Yargıdan ‘grev’ dersi

Özel İtalyan Lisesi’ndeki öğretmenler, Tez-Koop-İş Sendikası’nın öncülüğünde başlattıkları grevde 92 günü geride bıraktı. Tez-Koop-İş Sendikası, grevin temelinde yer alan nedenleri, “okul yönetiminin sendikalaşma karşıtı tutumu, Türk öğretmenlerin son üç yıldır hiçbir ücret zammı alamaması ve aynı çatı altında görev yaptıkları İtalyan meslektaşlarından iki kat daha fazla çalışmalarına rağmen altı kat daha düşük ücret almaları” olarak açıklıyordu.

Türk öğretmenler de, maruz kaldıkları bu ayrımcılığı ve hak kaybını gidermek için demokratik haklarını kullanarak toplu iş sözleşmesi imzalamak istiyor. Tez-Koop-İş Sendikası, lise yönetiminin 26 Mart tarihinde üzerinde uzlaşılan toplu iş sözleşmesi öncesi mutabakat metnini imzalamaktan ısrarla kaçındığına dikkat çekiyordu.

GÖREVLENDİRME YAPILMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı da, 14 Türk öğretmenin greve katılması nedeniyle haftalık toplam 287 ders saatinin boş geçtiğini belirterek farklı devlet okullarında görev yapan 26 öğretmenin kısmi zamanlı olarak lisede görevlendirilmesine karar vermişti.

SENDİKA DAVA AÇMIŞTI

Tez-Koop-İş Sendikası, işlemin hukuka aykırı olduğunu, idarenin görevlendirme yapmaya yetkisinin bulunmadığını, grevi etkisiz kılacak şekilde yapılan görevlendirmenin anayasada yer alan grev hakkını ortadan kaldırdığını belirterek yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiye dava açmıştı.

DERS GİBİ KARAR

Davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nden karar çıktı. Mahkeme, işverenin, kanuni bir grev süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamayacağı ve başkalarını çalıştıramayacağına dikkat çekti. Grevin uygulanması sırasında mahallin en büyük mülki amirinin kamu düzenine ilişkin alacağı tedbirlerin, kanuni bir grevin uygulanmasını engelleyici nitelik taşıyamayacağının da kurala bağlandığına vurgu yaptı.

‘ANAYASAL HAK ENGELLENDİ’

Mahkeme, somut olayda; her ne kadar dava konusu işlem ile gerçekleştirilen görevlendirmeler işveren tarafından yapılmamış ise de davalı idare tarafından tesis edilen dava konusu işlem ile anayasal bir hak olan grev hakkının engellenmesine sebep olunduğuna işaret etti. Kararda şöyle denildi:

“Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan 14 Türk uyruklu öğretmenin bahse konu okulda gerçekleştirilen greve katılması sebebiyle haftalık toplam 287 ders saatinin boş geçtiğinden bahisle farklı devlet okullarında görev yapan 26 öğretmenin Özel İtalyan Lisesi’nde kısmi zamanlı olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin davacı sendikanın anayasal hakkı olan grev hakkına ilişkin olması sebebiyle, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara sebep olabileceği açıktır.”

YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Mahkeme, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine işaret ederek, yürütülmesinin durdurulmasına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verdi.

‘GASPIN ÖNÜNE GEÇİLDİ’

Tez-Koop-İş Sendikası, karara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu karar ile hem Özel İtalyan Lisesi yönetiminin hukuk tanımaz tutumu teşhir edilmiş hem de sendikal hakların gasp edilmesinin önüne geçilmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel İtalyan Lisesi yönetimine çağrıda bulunuyoruz: Mahkeme kararına uyulmalı; öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin daha fazla mağdur edilmemesi için 26 Mart’ta üzerinde anlaşılan metin imzalanarak toplu iş sözleşmesi bir an önce bağıtlanmalıdır.”