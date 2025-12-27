'Özel okul' fiyatları nedeniyle MEB'e dava açıldı

MEB, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ni 3 ay önce değiştirdi.

Velilerin 300 bin TL’den başlayıp 2 milyon TL’ye kadar çıkan ücretlere yılda yüzde 50’yi aşan zamlar yapıldığı yönündeki şikayetleri üzerine yönetmelik değiştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak yeni yönetmelik, yeni yılın özel okul zam oranlarının belirlenmesinde de doğrudan etkili olacak.

Sözcü'nün haberine göre; Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), yönetmelikte yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 8. Dairesi’ne başvurdu.

Özel okullar açtıkları davada, geçmişte olduğu gibi 1 yıl yerine sadece aralık ayı ÜFE ve TÜFE verilerine göre zam oranı belirlenmesinin kurumlar ve veliler adına haksızlık olduğunu ileri sürdü.

"ZAM ORANININ YÜZLERCE KEZ KATLANMA RİSKİ VAR"

Danıştay’ın ‘idarelerin sınırsız takdir yetkisine sahip olmadığı ve keyfi işlem yapamayacağı’ kararlarını da hatırlatan TÖZOK, davada kendisini şöyle savundu:

“MEB, yasal yetki sınırlarını aştı. Anayasaya aykırı, objektiflikten uzak, keyfi bir uygulama yaptı. Yıllık ortalama alınmasını da MEB getirmişti. Şimdi de sadece aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması isteği haksız ve enflasyon verileriyle çelişiyor. Yine, yıllık ÜFE ve TÜFE ortalaması alınsın. 2024’te yıllık TÜFE yüzde 44.1 iken aralıkta bu oran yüzde 0.4’e düştü. Temmuzda bu oran yüzde 75.4’tü. 2021 krizi gibi bir ekonomik krizde tam tersi olup, zam oranının yüzlerce kez katlanma riski var.”