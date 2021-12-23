Özel okul öğretmenleri, 'ücret' endişesi yaşıyor
Yıllık sözleşmelerle çalışan özel okul öğretmenlerini, yükselen maliyetler nedeniyle işten çıkarılma ya da patronların maaşları elden geri isteme tehdidi bekliyor.
Asgari ücretin 2022 yılıyla ilgili olarak yüzde 50 artırılması, yükselen maliyetler nedeniyle birçok sektörde bu rakamın nasıl uygulanacağıyla ilgili önemli bir tartışma başlattı.
En dikkat çeken sektörlerden biri ise özel okullar. Salgınla birlikte batıklar ve ödenmeyen maaşlarla tartışılan bu okullar, şimdi de asgari ücretle çalışan öğretmenler ve yeni asgari ücreti bankadan yatırıp elden isteyeceğini belirten patronlarla gündeme geldi. Birçok öğretmen çalıştıkları kurumun maaşlardaki böyle bir artışı karşılayamayacağını, işçi çıkaracağını ya da maaşı elden geri isteme yoluna gideceğini sosyal medyandan açıklamaya başladı. Bu öğretmenlerinin yıllık sözleşmelerle çalıştığını hatırlatan Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmen Bürosu Sözcüsü Zeynep Çor, bu maaşların çoktan eridiğini ve 2022’de açlık sınırının da altında kalacağını belirtti. Asgari ücret sınırında öğretmen çalıştırılamayacağını belirten Çor, “Ücreti ödeyip elden geri istenildiğini her yıl görüyorduk. 2022 yılında bu tür tekliflerde rekor olmasını bekliyoruz. Bu nedenle mağduriyet yaşayan bütün öğretmenleri bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz. Her türlü hukuki desteği vereceğiz” dedi.
KIYIM ENDİŞESİ
Özel okulların çoğunda ders saati üzerinden ücretlendirme olduğunu, bunun asgari ücretin altında ücrete olanak tanıdığını hatırlatan Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan da şu vurguyu yaptı: “Yeni yılda ise öğretmen kıyımına gidileceği veya batanların artacağıyla ilgili endişe yaşıyoruz.” Asgari ücretle öğretmen çalıştırmaya karşı olduklarını belirten Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk şöyle konuştu:
“Durum öylesine karışık ki ne olacağını hiç bilmiyoruz. vergi düzenlemelerindeki belirsizlik sektörü kilitledi. Maliyetler nedeniyle okullarımız bugün ciddi anlamda zarar ediyor.”
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