Özel okullarda ücretsiz eğitim yerleştirme sonuçları açıklandı

Şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların başvuru ve yerleştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi. Ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 99.5'i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 80, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 oldu. Yerleşen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 26 Ağustos - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında ilgili özel okula kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme doğrultusunda, şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden öğrenim süresince ücretsiz yararlanabilecek. Bakanlık tarafından yapılan yerleştirme sonucunda özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanları, 2 Eylül 2025 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise valiliklerce tamamlanacak.

Sonuçlar, https://eokul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/SGY/SNV18001.aspx adresinden öğrenilebilecek.