Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur: 'Elektrik hattında çürüme bulundu'
Genel Sağlık-İş Sendikası, 20 Haziran’da Diyarbakır’da yaşanan yangın felaketine ilişkin bölgede incelemeler yaptı.
Yurttaşların, elektrik hattında 1980’lerden beri iyileştirme yapılmadığına ilişkin şikayetlerinin göz ardı edildiğine dikkat çeken sendika genel başkanı Derya Uğur, “Köylerdeki trafoları’nda eski ve ciddi çürümelerin olduğu heyetimiz tarafından tespit edilmiştir” dedi.
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