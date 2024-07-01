Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur: 'Elektrik hattında çürüme bulundu'

Genel Sağlık-İş Sendikası, 20 Haziran’da Diyarbakır’da yaşanan yangın felaketine ilişkin bölgede incelemeler yaptı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00
Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur: 'Elektrik hattında çürüme bulundu'
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Yurttaşların, elektrik hattında 1980’lerden beri iyileştirme yapılmadığına ilişkin şikayetlerinin göz ardı edildiğine dikkat çeken sendika genel başkanı Derya Uğur, “Köylerdeki trafoları’nda eski ve ciddi çürümelerin olduğu heyetimiz tarafından tespit edilmiştir” dedi.


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