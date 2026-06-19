Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Müzakere için kilit isimlerle görüşülemedi’

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenler, taban maaş hakkının kaldırılmasına, özel sektöre bağımlı hale getirilmelerine, KPSS’den yüksek puan almalarına karşın mülakatlarda verilen düşük puanlarla elenmelerine, düşük ücretlere, tutulmayan sözlere ve verilmeyen özlük haklarına karşı Ankara’da sürdürdüğü eylemlerinin 5’inci, açlık grevlerinin 4’üncü gününü, sendika genel merkezi önünde yaptıkları sessiz direnişle geçirdi. Öğretmenler, Meclis’te tüm parti gruplarına seslenerek çözüm çağrısı yaptı.

YALNIZCA SU VE ŞEKER TÜKETİYORLAR

AKP’nin çözüm karşıtlığına karşı direnen öğretmenler, 4 gündür şekerli su, şeker ve su haricinde hiçbir şey tüketmiyor. Sloganlarıyla, pankartlarıyla hak arayışında olan öğretmenler, dün yine Meclis’e bir heyet gönderdi. Öğretmenlerin gündeminde, toplam 11 muhalefet milletvekilinin imza vererek TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nu 22 Haziran Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırması vardı. Öğretmenler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere kendilerinin yanında olduğunu belirten tüm iktidar vekillerine çağrı yaptı. Bunca gündür süren eylemlere karşın sessiz kalan iktidara gösterilen tepki de sürdü.

‘TERK EDİN O KOLTUKLARI!’

Öğretmenlere TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat destek ziyaretinde bulundu. Sunat, “Haklı olduğunuz bir davada polisle karşı karşıya getirilmenize, kelepçelenmenize çok üzülüyorum. Haklı davanızın iyi sonuçlar vereceğine inanan biri olarak, inşallah bu haksızlıkların biteceğine inanıyorum” dedi. Kadıgil ise, “Her yerde şunu diyorlar: ‘Biz büyük devletiz, güçlü devletiz’. Bu büyük, güçlü devlet bin 600 öğretmene hakkı olan kadroyu veremiyorsa yazıklar olsun hepinize! Terk edin o koltukları! Kalkın oradan!” tepkisini gösterdi. Sendikanın talebinin çok net olduğunu söyleyen Kadıgil “MHP bu öğretmenlere destek olmak konusunda azıcık samimiyse yarın indirsin o kanun teklifini. Sendikanın talebi çok net, bakanlık sözünü verdiği toplantıyı bile yapmıyor” diye konuştu. Kadıgil, öğretmenlerin direnişin süreceğini belirterek herkesi desteğe çağırdı.

‘HUKUKSUZ BİR MUAMELE UYGULANIYOR’

Ankara’da gerçekleşen eylemlerin hepsinde gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, eylemin gidişatını ve siyasilerle yapılan görüşmelerin durumunu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Eylem sürenince Ankara Emniyeti tarafından kendilerine uygulanan şiddeti yorumlayan Edebali, “Hukuksuz bir muamele uygulanıyor bize. Sendikal faaliyet engelleniyor. Şiddetin dozu çok yüksek. Burada annelerimiz var, onlar bile yerlerde sürüklendi. Nihayetinde öğretmeniz. Otelimizin önünü ablukaya aldılar. Bir yerden bir yere bile gidemiyoruz. Bize böyle bir başkent sunuyorlar. Zor koşullar altında bu mücadeleyi veriyoruz. Her an abluka altına alınma tehlikesi içindeyiz” dedi.

‘AKP’NİN ELİMİZDEN ALDIĞINI GERİ İSTİYORUZ’

Mevzuatın kendilerini özel eğitim kurumlarına karşı koruma noktasında yetersiz olduğuna dikkat çeken Edebali, “Muhataplar belli. Resmi tutanağı olan, kanun teklifi olan resmi evraklar var. Bunların hayata geçmesini istiyoruz. Çünkü koşullarımız çok kötü. Özel kurumlarda çalışan öğretmenler düşük ücretlere çalışıyor. Özlük hakları yok. Sendikal yetki hakkı yok. Muhatabımız yok. İşverenler keyfi davranıyor. Süreli iş sözleşmesi var. Yazın maaş alamıyorsun. Sonraki yıllar çalışıp çalışmayacağın belli değil. Ücret konuşulmuyor. Bir pazarlık hakkın yok. Sana sunulan teklifi kabul etmezsen istifa etmiş sayılıyorsun. Taban maaşı isterken, bu garantörlüğü sağlaması için istiyoruz.Taban maaş 2014 yılına kadar uygulanan bir hak. AKP’den yeni bir şey istemiyoruz. AKP’nin elimizden aldığı şeyi geri istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİLİT İSİMLERLE GÖRÜŞEMİYORUZ’

Muhalefet vekillerinin komisyon çağrısını değerlendiren Edebali, “Üçte bir çoğunluk aşıldı. AKP için karar zamanı. Çünkü artık yalnızlaştı. Muhalefetin tüm kesimleri bizleri destekliyor. Buna yok derlerse, bu AKP’yi ‘patronlar istediği için böyle davranıyor’ diye damgalar” diye konuştu. Öğretmen anneleri, mülakat mağdurları ve özel okul öğretmenlerinden oluşan heyetin siyasetçilere yönelik ziyaretlerini anlatan Edebali, “Müzakere için kilit kişilerle görüşülemedi hala. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan ile görüşülemedi. Görüşülebilen AKP vekilleri var. Bize ya ‘haklısınız, şu an Çalışma Bakanlığı tarafından süreç durduruldu’ ya da ‘buranın şu an böyle bir çalışması yok’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

TEKLİFİ VEREN VEKİL GÖRÜŞMEDEN KAÇIYOR

MHP lideri Bahçeli’nin talimatıyla öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi amacıyla daha önce TBMM’de yasa teklifi veren MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ile görüşmek istediklerini de belirten Edebali, “Odasında olmasına rağmen heyetimizle görüşmüyor. Dün MHP Genel Merkezi’ne gitti heyetimiz. Genel Başkan Yardımıcısı ile görüşüldü. ‘Biz kanun teklifini verdik, top AKP’de’ diyor, teklifin arkasında durmuyorlar. Halbuki kendileri indirse yasa teklifini, muhalefetin oylarıyla birlikte çoğunluk üzerinden geçecek zaten” dedi.

‘O TOPLANTI SAMİMİ DEĞİL’

Öğretmenlerin önceki gün TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu’nun toplandığı sırada Çankaya kapısı önünde polis müdahalesiyle karşılaşmasını değerlendiren Edebali, “Samimi değil o toplantı. Ölümlerin sonrasında göstermelik bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten sonuç alınabilen bir toplantı isteriz. Ama biz niye çağrılmıyoruz? Özel okulda ölmedi mi İbrahim (17 yaşındaki öğrencisi tarafından katledilen İbrahim Oktugan) öğretmen? 12 bin üyesi olan, burada direnen, derdi olan bir sendikayı hiçbir yere çağırmıyorsunuz” tepkisini gösterdi.