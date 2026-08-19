Özel üniversiteler cep yakıyor: Avrupa’daki özel okullar Türkiye’dekinden daha ucuz!

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre lisansta 99 bin 638 kişilik kontenjanı bulunan vakıf üniversitelerine 77 bin 827 aday yerleşti. 21 bin 811 kontenjan boş kaldı. Bu bağlamda Ankara’da bulunan vakıf üniversitelerindeki yıllık ortalama 1 milyon 250 bin liralık fiyat, tercihini bu okullardan yana kullanan velilerin cebinden yüksek paralar çıkmasına neden olacak.

AVRUPA’DA MİLYONU BULMUYOR

Avrupa ülkelerinin başkentlerinde ise durumlar daha farklı. Buralarda bulunan bazı özel okullardaki yıllık fiyatların Türkiye’ye göre daha uygun olduğu ortaya çıktı. Örneğin; İspanya’nın başkenti Madrid’de özel bir üniversitede programların yıllık fiyatları ortalama 15 bin euro (825 bin lira) iken İtalya’nın başkenti Roma’daki özel bir okulda ortalama yıllık fiyatın 13 bin 500 euro (750 bin lira) olduğu görüldü. Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan bir özel üniversitede bölümlerin ortalama yıllık fiyatı 4 bin euro (220 bin lira) olarak belirlenirken, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki özel bir okulda ise yıllık ortalama fiyat 3 bin 725 euro (205 bin lira) oldu.