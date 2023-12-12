Özel ve İmamoğlu'ndan öldürülen kuryenin ailesine ziyaret!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:35

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut tarafından öldürülen motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesini ziyaret etti.

"HİÇ YÜREĞİNİZ YANMIYOR MU?"

Özgür Özel, Göçer'in ölümüne ilişkin şöyle konuştu:

“Zamanı gelince şu lafı çok kolay söylüyor, ülkeyi yönetenler: ‘Dicle’nin kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa, hesabını bizden sorun demiş Ömer. Biz böyle kamu yöneticisiyiz.’ Hz. Ömer’in bu anlayışına sahip olduğunu söyleyenlere, bir kurdun, şeytanın gelip Somali’den kuzumuzu kaptığını ve kaçtığını söylemek lazım.

Siz bu sırada ne yaptınız? Niye bir kelime konuşmuyorsunuz? Adalet Bakanına soruluyor, ‘Gündem Filistin’ diyor. Filistin ile ilgili hepimizin yüreği yanıyor, her zeminde bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Peki Yunus Emre Göçer ile ilgili hiç yüreğiniz yanmıyor mu?”

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BU MESELENİN TAKİPÇİSİ OLMALI"

“Gündem niye Filistin olsun? Dünyada gündem Filistin olsun, Maltepe’de, İstanbul’da, Türkiye’de bir gündemimiz de Yunus Emre Göçer olsun. Onun gibi kurye kardeşlerimizin, güvenliği olsun” diyen Özel, şunları kaydetti:

“Bu suçu işleyen, bu kazaya karışan herhangi bir vatandaş olsa gözaltına alınacak, sorgulanacak, tutuklanacak, tutuklanmazsa yurtdışı çıkış yasağı konulacak. Bunu herkes biliyor. Ama yabancı bir devlet adamının oğlu olduğu zaman bu nasıl bir ayrıcalık, bu nasıl bir kamu yönetimi, bu nasıl bir adalet? Ben annesinin sorduğu sorulara cevap verebilecek durumda değildim. Bu sorulara bu ülkeyi yönetenlerin cevap vermesi lazım. Uluslararası anlamda bu meselenin Türkiye Cumhuriyeti takipçisi olmalıdır. Uluslararası hukuka göre suçu işleyen birisi ülkeyi terk etse de yapılacak çok şey vardır.

"MESELEYİ GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bunların ciddi olarak takip edilip edilmediğini göreceğiz. Şu ana kadar ilgili ülkenin büyükelçiliğinden aileye bir ziyaret, bir taziyede bulunulmamış olmasını hem Türkiye hem de aileye karşı bir nezaketsizlik olarak nitelendiriyoruz. Bunu da ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii kapıdan girdiğinizde orada başka felaketlerle karşılaşıyorsunuz. Lise çağında bir genç kız var, babasız kalmış. Özel eğitim alması gereken otizmli küçük bir çocuk var.

Onlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi elinden gelen her şeyi yapıyor, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama bu tip meselelerin hassasiyetle üzerinde durulması lazım. Burada millet üstüne düşeni yaptı ama devletin yapmadığı anlaşılıyor. Devleti yönetenlerin gösterdiği ihmalkarlık hepimizin canını sıkıyor. Bu meseleyi gündemde tutmaya, takip etmeye devam edeceğiz."

İMAMOĞLU: "TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu da, ziyarete ilişkin bir paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bu olayın takipçisi, acılı ailenin de yanında olmaya devam edeceğiz. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."