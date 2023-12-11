Kuryenin ölümüne sebep oldu: Somali cumhurbaşkanının oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’un trafikte motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpıp ölümüne neden oldu. Hassan Sheikh Mohamud’un ifadesi ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:39
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Motokurye Yunus Emre Göçer, Somali Konsolosluğu’na ait olan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracı kullananın ise Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud olduğu ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanının oğlu polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında 'motokurye hatalı gösterildiği' için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulunmuştu. Şüphelinin de 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kanal D Haber Hassan Shekh Mohamud’un ifadesine ulaştı. Buna göre Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dedi.

Ancak görüntülerde Göçer'in kendi şeridinde gittiği Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü. 

Mohamud, Göçer'i dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmakla da suçladı. Göçer basına yansıyan görüntülerde dönüş de yapmıyordu. 

Bilirkişi de hazırladığı raporda Mohamud’un kusurlu olduğu kanısına vardı.


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