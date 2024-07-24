Özel'den Adalar ziyareti: Ulaşım sorunu tamamen çözülecek

Yayınlanma: 24.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 24.07.2024 - 16:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın makamına konuk olan Özel burada açıklamalarda bulundu.

Özel yaptığı konuşmada ''Adalıların en iyi hizmet alabileceği depreme dayanıklı bir binaya kavuşuyor bu Ercan başkanın önemli bir adımı bu yüzden kendisini tebrik ediyorum. Asla ve asla ihmalkar olmamaları gerektiğini ifade ediyoruz.

Ercan başkanın Adalar başkan adayımız olması Adalar'da bir hasreti sona erdirdi. Adalar'daki herkes Adaların burada doğmuş büyümüş yetişmiş bir sakini tarafından yönetilmesini istiyordu. Genel başkan olduğunda kendisi adaylaştı adaylığın tüm Ada'daki, tüm İstanbul'da büyük bir memnuniyet uyandırdı. Ada'da da çok büyük bir memnuniyet uyandı. Bu gelenek bundan sonra CHP'de işleyecek. Ada'nın buradan birisi ya da birileri tarafından yönetilmesi lazım'' ifadelerini kullandı.

ADALAR'DAKİ ULAŞIM SORUNLARI: TAMAMEN ÇÖZÜLECEK

Özgür Özel, yaptığı konuşmada Adalar'ın ulaşımla ilgili sorunu ve bölge halkının elektrikli araçları kullanma konusunda yaptığı itirazları değerdirdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

''Adalar'da yönetimin ilk başladığıda faytonlarla ilgili sorunlar vardı. Bunu elektrikli araçlarla çözüldü anca aracın boyutu konusunda itiraz vardı. Bu krizi sayın başkan hem partimizi hem bizleri çok iyi tanıdığı için hem adalıları çok iyi tanıdığı için çok iyi bir gayret gösterdi. Ve şuanda adada başka korsan motorlu cihazlar aletler, birtakım ruhsatsız araçların kalkması, bir takım tekerlekli aracın trafikten çekilmesiyle trafik biraz daha rahatladı. Ada'da genel kabul gören daha küçük boyutlara sahip, şuanda çinde üretilen bir araç sorunu tamamen çözecek bundan çok çok mutluyuz.''