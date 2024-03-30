Özel’den kritik seçim öncesi yurttaşlara çağrı: Sarı kart gösterin

Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime bir gün kala, tüm seçmeni sandık başına “demokrasi şölenine” katılmaya çağırdı. Özel, seçimden sonra başında Yılmaz Büyükerşen’in olacağı eşgüdüm ve denetim komisyonu kurulacağını, emekliler ve tüm zor durumda olan kesimler için çalışma yürüteceklerini dile getirdi. Özel, Cumhuriyet’in sorularına şu yanıtları verdi:

- Yerel seçim kampanyası bitmek üzere. Başarılı bir süreç geçirdiniz mi?

ÖZEL: Ankara’da aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirdiğimizden itibaren sürekli sahadaydım. 17’si büyükşehir, 31 ilimizdeydim. İlçeler dahil 105 ayrı noktada miting ya da toplantı gerçekleştirdik. 31 Mart Pazar gününü bekliyoruz. Sahada, seçmende iktidardan büyük bir yılgınlık gözlemledik. Karnemizi 61 milyonu aşkın seçmenin 31 Mart günü gösterecekleri tercihleri belirleyecek. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm seçmenleri sandığa, demokrasi şölenine davet ediyoruz.

ACI REÇETE UYARISI

- Seçimde Erdoğan’ın beklentilerinin karşılanmayacağı bizzat kendi konuşmalarının satır aralarında yer alıyor. Sizce seçmen güçlü bir dengeleme sağlayacak mı, sizin deyiminizle iktidara “sarı kart” gösterecek mi?

ÖZEL: AKP iktidarını 31 Mart seçimlerinde yerelde yurttaşlarımızın tercihleriyle dengelemek gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle 31 Mart seçimleri için “sarı kart” metaforunu sıklıkla kampanyamız boyunca kullandım. İktidar partisi yerel seçimden sonra kemer sıkma politikalarıyla, acı reçetelerle geliyor. Dolayısıyla 1 Nisan günü yurttaşın yapabileceği bir şey yok. Ancak 1 Nisan’ın önceki günü yani seçim günü yapılabilecek bir şey var. 31 Mart seçimleri iktidara sarı kartın gösterileceği, “Dur” deyip kırmızı ışığın yakılabileceği, hangi siyasi görüşten olursa olsun iktidarın yaptığı pervasızlıklara ‘dur’ denilebileceği seçimlerdir. 1 Nisan milletin sandıktan umudunu kesmediğini göstereceği seçimlerdir. 31 Mart seçimleri 11 ay sonra yeniden sandık karşısına çıkan iktidarın karne alacağı seçimlerdir. O yüzden 31 Mart günü yapılacak tercihler önemlidir.

BÜYÜKERŞEN’E GÖREV

- Zor durumda olan yurttaşlar ve emeklilere yönelik seçimden sonra sizin yönettiğiniz yerel yönetimlere yeni bir talimatınız olacak mı?

ÖZEL: 2019 yılından bu yana yönettiğimiz belediyelerde sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerini gösterdik. 31 Mart’tan sonra, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iyi uygulamalarını ortaklaştırmak maksadıyla bir eşgüdüm ve denetim komisyonu kurulacak. Bu Komisyonun Koordinatörlüğüne Yılmaz Büyükerşen hocamızı getiriyoruz. Dolayısıyla başta emeklilerimiz, zor durumda bulunan yurttaşların koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız olacak.

- İktidar tarafından sürekli gündemde tutulmaya çalışılan, İstanbul il Başkanlığına bina alımı konusunda yeni açıklamalar var. Bu konuda parti kayıtlarını incelediniz mi, kafanızda bir tereddüt var mı?

‘MAKSAT BAŞKA’

ÖZEL: Görüntüler başka maksatlarla servis edilmiş olsa da İstanbul il Başkanlığımızın yeni bina alım sürecine ilişkin görüntüler. İktidar partisi, o görüntülerle başka bir şey hedefledi. Ancak hedefledikleri gerçekleşmedi. Süreç soruşturma aşamasında. Soruşturma sürecini bekliyoruz ve bir an önce sonlanmasını ümit ediyoruz.

TÜZÜK KURULTAYI SİVAS’TA BAŞLAYACAK

- Seçimden sonra CHP’nin gündemi ne olacak, tüzük kurultayı için ne düşünüyorsunuz?

ÖZEL: 31 Mart seçimlerinin ardından bir sonraki genel seçimler için hazırlıklara başlayacağız. Çünkü seçimlerin ertesi gününün bir sonraki seçimin ilk günü olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz. 2028’de ya da daha erken yapılacak genel seçimlerde AKP iktidarına son verebilmek maksadıyla çalışmalarımıza başlayacağız. Tüzük kurultayına ilişkin olarak takvimimiz belli. 81 İl başkanımızın önerisiyle, Parti Meclisimizin kararıyla biz 4-9 Eylül tarihleri arasında Tüzük Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. 4 Eylül, partimizin 1’inci kurultayı saydığımız Sivas Kongresi’nin yıldönümü olduğu için sembolik olarak kurultayımızın ilk gününü Sivas’ta toplayacağız. 5 Eylül günü Ankara’da tüzük komisyonumuz son toplantısını yapacak ve tüzük kurultayımız için tüzük taslağımıza son şeklini verecekler.

‘EMEKLİLER SES ÇIKARMALI’

- Emeklilerin seçime de etki etmesi bekleniyor. Erdoğan’ın promosyon, emeklilere indirim gibi yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

ÖZEL: Meydanlarda emeklilerin içindeki durumunu detaylarla anlattık. Her gün daha fazla emeklinin meydanlarda sesimize ses olduğuna, seslerini duyurmak için yanımıza geldiğine şahit olduk. Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. O gün en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2.5 çeyrek altın alınıyor. O gün en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alan emekli 5.5 çeyrek altını kaybetti. AKP sözcüleri önce Ankara mitingini işaret ettiler, fos çıktı. İstanbul’da “müjde” dediler, fos çıktı. Son olarak, “Temmuz ayında masaya yatırırız” dediler. Emeklileri perişan etmeyi sürdürecek demektir. Emeklileri 31 Mart’ta iktidarın kendilerini yalnızlaştıran politikalarına ses çıkarmaya davet ediyoruz.