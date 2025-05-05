Özel'e yumruklu saldırı: Savcılık saldırgana ilişkin MASAK ve HTS kayıtlarını istedi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 13:38

Güncelleme: 05.05.2025 - 13:52

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Saldırının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı süresi bir gün uzatılan Tengioğlu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

MASAK VE HTS KAYITLARI TALEBİ

Savcılığın, henüz ifadesi alınmayan Tengioğlu’nun MASAK ve HTS kayıtları için müzekkere yazdığı ve buna ilişkin cevabın beklendiği öğrenildi.

Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğunu öldürdüğü, cezaevine girdiği ve 16 yıl sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.