Özel'in ardından İmamoğlu da 'winner' ceketi giydi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:16

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ünlenen 'winner' ceketi giydi.

İmamoğlu, söz konusu ceketi Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne giderken giydi.

Aynı ceketi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de giymiş, sosyal medyada gündem olmuştu. Özel daha sonra konuyla ilgili “Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz” demişti.

Erdoğan ile ünlenen 'winner' ceketini daha önce Binali Yıldırım ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi AKP'li isimler de giymişti.



