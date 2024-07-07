AKP’liler değişiklikten rahatsız: ‘Kurum’un Bakanlığı İmamoğlu’na yarayacak’

Yayınlanma: 07.07.2024 - 11:41

Güncelleme: 07.07.2024 - 11:41

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından yenilenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ilk değişiklik geçen hafta yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine ise Murat Kurum getirildi.

Duvar’da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Koca’nın ayrılması sürpriz değildi, çünkü uzun zamandır istifa edeceği konuşuluyordu. Özhaseki’nin görevden alınması ise sürprizdi. Daha da şaşırtıcı olan Özhaseki'nin yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Murat Kurum’un getirilmesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki sınırlı değişim AKP’lilerin beklentisini karşılamadı. Seçim sonrası büyük ölçekli bir yenilenme istenen partide Kabine’nin oluşumuna dair eleştiriler yükselmeye başladı.

“KAYBEDEN BİRİNİ BAKAN YAPMAK DOĞRU DEĞİL”

Buna göre, seçim sonrası değişim beklenen AKP’de bu durum rahatsızlık yarattı. Bazı partililer “Başarı ödüllendirilir. Seçim kaybeden birini bakan yapmak doğru değil” tepkisi gösterdi.

CHP’LİLER MEMNUN

Kurum’un yeniden bakan olarak atanması CHP’de ise memnuniyet yarattı. Kurum’un İBB adayı yapılması ile yeniden Çevre Bakanlığı'na getirilmesinde müteahhitlik işleri başta olmak üzere aynı amaç ve hedefin olduğunu söyleyen bir CHP’li yönetici, “Murat Kurum’un orada olması Ekrem İmamoğlu’nun her gün puan toplaması anlamına gelir. Ekrem Bey onun sayesinde sürekli kıyaslamalara maruz kalacak, hatırlamalar olacak. İmamoğlu’nun PR’a ihtiyacı olmayacak” dedi.

“KİŞİLER DEĞİL SİSTEM DEĞİŞİMİ ŞART”

Parti kulislerinde Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon ihtiyacını dile getiren isimlerin sayısı artarken bakanlarla ilgili, “Kişiler değil sistem değişimi şart. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanlar Meclis dışından geliyor. Büyük kısmının siyasi geçmişi yok. Atanmasını da görevden alınmasını da tek bir irade belirliyor. O da sadece o iradeye göre hareket ediyor. Onun onayını, rızasını alma çabası içinde oluyor. Sokağa, seçmene, teşkilata göre değil sadece Cumhurbaşkanına göre hareket ediliyor. Burada bir değişiklik yapılması gerek” değerlendirmeleri dikkat çekti.