Özel'in Doğu ve Güneydoğu ziyaretleri başladı: Kürtçe şarkılarla karşılandı
Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır’a geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı kapsayan Doğu ve Güneydoğu ziyareti başladı. Özel, ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır’da Kürtçe müzik eşliğinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.
Özel, daha sonra konvoy eşliğinde kalacağı otele geçti.
Özel, Doğu ve Güneydoğu’nun 6 kentinde yapacağı temaslara yarın Diyarbakır’da, kentteki kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda bir araya gelerek başlayacak.
Özel, ardından Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde esnaf ziyareti, fabrika işçileriyle öğle yemeği, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, CHP İl Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve Kent Konseyi Toplantısı’na katılacak.
Etiketler: #CHP #Özgür Özel #diyarbakır
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