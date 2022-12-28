Özelleştirme adına doğanın katledilmesine seyirci kalmayacağız!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:54

Bodrum’un Mazı köyünde yaşayan yurttaşlar; zeytinlik arazilere yapılmak istenen RES için ayaklandı.

Düzenlenen ÇED toplantısı için gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve firma yetkililerini protesto ettiler.

RES konusunda çok endişelenen köylüler arazileri kamulaştırma şerhi konulmasıyla adeta çileden çıktı ve ÇED sürecine halkın katılımı toplantısında teneke çaldılar.

Haksız da değillerdi.

Zaten geçtiğimiz yıl aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele etmişler ve bir hayli yorgun düşmüşlerdi.

Arazilerine yapılması planlanan RES ise bu işin tuzun biberi oldu.

Halkın bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları alanına çevrilip RES türbinlerinin dikilmesini istemediğini bile bile bu inatlaşma niçin sürdürülür anlaşılır gibi değil.

Tüm bunların sonucunda ve yaşanan sert tartışmalardan sonra yetkililer boyunun ölçüsünü alarak ve toplantının yapılamadığına dair tutanak tutarak oradan ayrıldılar.

İyi de oldu…

İktidar şunu niye anlamak istemiyor ben de onu anlamıyorum.

Bu projeleri yerel yönetimler ve STK’ların ve halkın görüşlerini dikkate almadan gerçekleştiremezsiniz.

Her nedense bir inatla ülkenin her yerinde aynı hataya düşüyorsunuz.

Sürekli milli iradeden bahsediyorsunuz.

Lakin hani nerede kaldı milli irade?

Bodrum halkı, kendi tarlası üzerinde ya da yakınında dönen bu santraller hakkında bir görüş ifade etmeyecek mi sandınız?

Bu mudur sizin demokrasi anlayışınız?

“Ben yaptım oldu” anlayışı ile bir yere varamazsınız.

Kısacası halka rağmen siyaset olmaz.

Yenilenebilir temiz enerji adı altında doğanın, yaban hayatının, tarım ve turizm alanlarının kısacası yaşamın yok edilecek olmasına inanın çok üzülüyorum.

Bu ülkenin her bir karış toprağı çok değerli ve özeldir.

Kimsenin tekelinde değildir.

Yaşadığımız hayat, RES ile kazanacağınız milyon dolarlarınızdan, şirketlerinizin artan cirolarından çok daha değerli ve büyüktür.

Mazı köylülerin (ÇED) sürecine halkın katılımı toplantısındaki protestosu ve koyduğu irade doğayı ve geleceğimizi yok edecek bu tarz projelerin önünü kesme adına bir meydan okumadır.

Her zaman belirttiğim gibi hiçbir proje yahut elde edilecek rant bu ülkeden önemli değildir.

Şunu kimse unutmasın ki vatandaş olarak el ele vererek ülkemizin değerlerinin heba edilmesine, özelleştirme adına doğanın katledilmesine seyirci kalmayacağız ve bu tarz projelere geçit vermeyeceğiz.