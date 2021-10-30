AKP'li Üsküdar Belediyesi, Nakkaştepe’deki İSPARK arazisini 30.8 milyona satışa çıkardı
Resmi Gazete’de yer alan satış ilanına göre, AKP’li Üsküdar Belediyesi, Nakkaştepe'deki milyonlarca lira değerindeki araziyi satışa çıkardı. Arazisinin satışı için 30 milyon 897 bin TL muhammen bedel belirlendi.
Kamuya ait değerli araziler satılmaya devam ediyor. AKP'li Üsküdar Belediyesi, satışa çıkardığı Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı'na hakim konumdaki çok değerli arazinin satış fiyatı belli oldu.
Arazi 30 milyon 897 bin TL'ye satışa çıkarıldı.
"TURİSTİK TESİS ALANI"
Satışa çıkarılan arazinin üzerinde ise şu an İBB şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark bulunuyor.
Resmi Gazete’de yer alan satış ilanına göre, Üsküdar Belediyesi, Altunizade Mahallesi’nde yer alan bin 43 bin metrekare büyüklüğündeki “turistik tesis alanı” statüsündeki arazisini 11 Kasım tarihinde ihaleyle satacak.
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