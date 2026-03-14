Özer, ‘kayyım’ davasını kazandı

14.03.2026 04:00:00
Batuhan Serim
Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yasal olarak ödenmesi gereken maaşın yatırılmadığı ortaya çıktı. Avukatlarının açtığı dava Özer lehine sonuçlandı.

Esenyurt kayyımının tahliye edilen seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in maaşını yatırmadığı ortaya çıktı. Ahmet Özer’in avukatları, bu konuya ilişkin açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.

Tutuklu bulunan Özer, 11 Kasım 2025’te tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Özer görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyım olarak Can Aksoy atandı. Özer’e görevden uzaklaştırılsa bile, belediye başkanlığı maaşının 3’te 2’sinin yatırılması zorunluyken Esenyurt’a atanan kayyımın bu maaşı ödemediği ortaya çıktı. 

