Özer, ‘kayyım’ davasını kazandı

Esenyurt kayyımının tahliye edilen seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in maaşını yatırmadığı ortaya çıktı. Ahmet Özer’in avukatları, bu konuya ilişkin açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.

Tutuklu bulunan Özer, 11 Kasım 2025’te tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Özer görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyım olarak Can Aksoy atandı. Özer’e görevden uzaklaştırılsa bile, belediye başkanlığı maaşının 3’te 2’sinin yatırılması zorunluyken Esenyurt’a atanan kayyımın bu maaşı ödemediği ortaya çıktı.