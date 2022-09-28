Özge Peker'den 'Sabırlı olun, iyi şeyler hemen olmuyor' açıklaması: 'Paylaşımlarımla mesaj vermiyorum'
Organize suç örgütü liderliği iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor" paylaşımı sonrası yaptığı açıklamada, paylaşımlarıyla mesaj vermediğini ifade etti.
'Saray'a uzanan rüşvet iddiaları'ndan sonra yeni bir paylaşımda bulunmayan Sedat Peker sessizğe bürünmüştü.
Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine deyeceğini zaman size ansızın gösterecektir" paylaşımı yapmış ve bir mesaj verdği iddia edilmişti.
Peker cephesinden ilgili iddialara ilişkin yeni açıklama geldi.
Instagram üzerinden yazılı açıklama yapan Peker, paylaştığı sözleri kendisinin yazmadığını, sayfalardan beğendiklerini alıntıladığını belirtti. "Karakterime, dünyama, ruhuma uygun olan sözleri seçiyorum sadece ve paylaşıyorum" diyen Peker, şöyle devam etti:
"Ama şimdi her paylaştığım söz başka bir anlama çekiliyor. Bunu gerçekten anlayamıyorum. Bu sayfa benim sayfam, eşimin sayfası değil."
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