Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi kadınlara umut oldu

21 Ocak 2022 Cuma, 06:42

2015 yılında kurulan merkez, en büyük talebi aile danışmanlığı konusunda aldı. Toplam 2 bin 570 kişi bu hizmetten yararlanırken aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk problemleri, boşanma ve etkileri, öfke kontrolü gibi birçok konuda çözüm sağlandı.

Aile danışmanlığının ardından en çok talebi psikolojik danışmanlık ve psikodrama hizmeti gördü. Toplumun her alanında fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış bin 425 kadın danışana, farkındalık ve özgüven geliştirme çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, boşanma ve süreçleri hakkında 233 kişiye de hukuksal danışmanlık hizmeti verildi. Bunların yanı sıra 966 kadınla, şiddet ve şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadın sağlığı ve kanserle mücadele, çocuk hakları gibi çok sayıda konuda sosyolojik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yürütülen etkinliklere ise 17 bin 140 kişi katıldı.

