Özgecan Aslan ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:53

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:53

Anne Songül ve baba Mehmet Aslan ile aile yakınları ve vatandaşlar, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.

Baba Aslan, kızının vefatının üzerinden 8 yıl geçtiğini belirterek, "Özge'min, Özo'mun bergüzarını depremde hayatını kaybeden depremzedelere gönderdik. Çok acılı, sıkıntılı ve zor günlerden geçiyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tüm kainatı, devleti, insanı ayakta tutan adalettir. Adaletin bir an önce tesis edilmesi zaruridir. Ümit ediyorum ki bu acıların ve ızdırapların sona ermesinde sevgi, saygı, muhabbet ve güzel insanlar kazanacaktır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.