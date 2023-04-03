Özgen Nama kimdir, nereli, kaç yaşında? Özgen Nama hangi partiden milletvekili adayı oldu?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 18:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 18:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Halk Ekmek’in (İHE) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, CHP İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

ÖZGEN NAMA KİMDİR?

Özgen Nama, 1975 yılında Kars'ın Susuz ilçesi Kurugöl (Gölveren) köyünde doğdu. 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelen Özgen Nama Orta ve lise öğrenimini İstanbul Kartal'da tamamladı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan Özgen Nama daha sonra Anadolu Üniveristesi İşletme Fakültesi'nde ikinci üniversite eğitimini tamamladı.

Siyasi yaşamına lise yıllarında Samandıra SHP Belde örgütünde başlayan Özgen Nama, SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı ve SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Özgen Nama SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri daha sonra da CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği görevinde bulundu.

Özgen Nama, iki dönem üst üste CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Özgen Nama bir dönem Samandıra CHP Belde Başkanlığı da yaptı.

2009 yerel secimlerinde Sarıgazi, Samandıra ve Yenidoğan beldelerinin birleştirilmesiyle oluşan Sancaktepe’de Belediye Meclis üyeliğine aday olan Nama, seçimler sonrasında Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. Özgen Nama, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP Grup Yöneticisi ve Sözcülüğü görevini südürüyor.

Siyasette yer aldığı süre içerisinde CHP’nin girdiği tüm secimlerde Müşahit, Sandık Sorumlusu, Okul Sorumlusu vb. Görevlerinde aktif olarak çalışan Özgen Nama, halen Sancaktepe İlce Seçim Kurulunda Parti Temsilcisi olarak görevlerine devam ediyor.

Siyasi hayatı boyunca CHP yönetiminin ve örgütün vermiş olduğu bütün görevleri büyük bir heyacan ve gururla yerine getirmeye calışan Özgen Nama, 2012 yılında İstanbul İl Kongresinde çarşaf liste ile yapılan seçimde İl delegeleri tarafından İstanbul'da en yüksek oy alarak Kurultay Delegesi seçildi.

Özgen Naman, 2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olmuştu.

ÖZGEN NAMA ÖZEL HAYATI

Özgen Nama, evli ve 2 çocuk babasıdır.