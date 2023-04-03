Fazıl Say kimdir, nereli, kaç yaşında? Fazıl Say evli mi? Fazıl Say ödülleri neler?
Fazıl Say, son dönemlerde sosyal medya hesabından gündemle ilgili yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor. Yurttaşlar, Fazıl Say'ın kim olduğunu ve mesleğinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, Fazıl Say kimdir, nereli, kaç yaşında? Fazıl Say evli mi? Fazıl Say ödülleri neler?
Piyanist ve besteci Fazıl Say, dünyaca ünlü Türk sanatçılar arasında yer alıyor. Fazıl Say, uluslararası çapta konserlerle adını sanatseverlere duyurmuş bir sanatçıdır. Peki, Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında ve nereli? Fazıl Say evli mi? Fazıl Say'ın kitapları neler?
FAZIL SAY KİMDİR?
Fazıl Say, 14 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Babası, yazar, edebiyatçı ve müzikolog Ahmet Say, annesi eczacı Ayşe Gürgün Özsoyeller'dir. Aynı ismi taşıdığı dedesi Fazıl Say, Rosa Luxemburg'un Spartakusbund direniş ekibindeydi. 4 yaşında babası ve annesi boşandı. Dudak damak yarığı ile dünyaya gelen Fazıl Say, bebeklik döneminde bir ameliyat geçirdi ve yarık dudağı dikildi. Doktorunun üflemeli çalgı çalması önerisi üzerine melodika çalmaya başladı.
Dört yaşında piyanoya başlayan Fazıl Say, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde öğrenim görerek 1987'de konservatuvarın piyano ve kompozisyon bölümlerini tamamladı. Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdürdü. 1991'de konçerto solisti diplomasını alırken, 1992'de Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirildi.
Sahneye ve televizyona ilk çıkışı 1979 yılında 23 Nisan günü bir çocuk şenliği programında Müjdat Gezen, Sezen Aksu ve Erol Evgin gibi isimlerin konuk olduğu programa 8 yaşında kendi bestesini çalarak çıktı. 1994'te Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanan Say, 1995'te New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başladı. Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başladı. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin siparişi üzerine Albert Einstein’ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 250. doğum yılında Viyana'daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen Patara adlı bale müziği vardı.
Fazıl Say kariyeri boyunca New York Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, İsrail Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konser verdi. 2007 Floransa Festivali'nin kapanış konserinde Zubin Mehta'nın yönettiği Floransa Orkestrası ile yirmi bin kişi tarafından izlenen bir açık hava konseri sundu.
Fazıl Say, 2017 yılında mezzosoprano Senem Demircioğlu ve piyanist İklim Tamkan’ın ilk albümleri de olan "İlk Atlas"ın kaydında prodüktörlük rolünü üstlendi ve burada yer alan iki eserin düzenlemelerini yaptı. Fazıl Say, daha sonra 2022 yılında Johann Sebastian Bach’ın “Goldberg Variations” eserinden ilhamla klavsen için bestelediği "Goldberg İstanbul"da adlı eseri İklim Tamkan’a ithaf etti ve eser Tamkan'ın albümünde yayımlandı.
Fazıl Say, şiir ve edebiyata olan ilgisini sanatına da yansıttı. İlk Şarkılar (2013), Yeni Şarkılar (2015) ve Şu Dünyanın Sırrı albümleri bu ilginin bir ürünüydü. Albümlerde Serenad Bağcan solist olarak yer aldı ve ikili hem Türkiye'de hem de birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı 2015 yılında Nazım Hikmet Korosu'nu kurarak genel müzik direktörlüğünü üstlendi. Koro 29 Ağustos 2015 tarihinde ilk konserini verdi. Ankara'da Bilkent Odeon Konser Salonu'nda gerçekleşen bu konserde bestecinin Nazım Hikmet Oratoryosu'nu seslendirdi.
2008'de Avrupa Birliği tarafından "Kültür Elçisi" unvanıyla görevlendirildi.
FAZIL SAY EVLİ Mİ?
Fazıl Say, ilk evliliğini 1997 yılında Gülyar Balcı ile yaptı. Çift bu evliliklerini 2004 yılında boşanma ile noktaladı. Fazıl Say, daha sonra 2019 yılında Ece Dağıstan ile dünya evine girdi. Çift, 2022 yılında evliliklerini noktaladı.
FAZIL SAY ÖDÜLLERİ
- Avrupa Birliği Piyano Yarışması, 1991
- Genç Konser Solistleri Yarışması Avrupa Birinciliği, 1994
- Genç Konser Solistleri Yarışması Dünya Birinciliği, 1995
- Radio France/Beracasa Vakfi Ödülü, 1995
- Paul A. Fish Vakfı Ödülü, 1995
- Boston Metamorphosen Orkestrası Solist Ödülü, 1995
- Maurice Clairmont Vakfı Ödülü, 1995
- Telerama Ödülü, 1998, 2001
- RTL Televizyonu Ödülü, 1998
- Le Monde de la Musique Ödülü, 2000
- Diapason d’Or ( Altın Plak ) Ödülü, 2000
- Classica Ödülü, 2000
- Le Monde Ödülü, 2000
- Avusturya Radyo-TV Ödülü, 2001
- Deutsche Phono Akademie ECHO Ödülü, 2001
- Yılın Bestecisi Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
- Yılın Piyanisti Ödülü, Andante Klasik Müzik Ödülleri, 2010
- Almanya’nın önemli klasik müzik etkinliklerinden ‘Rheingau Müzik Festivali’nin ödülünü, 2013
- Echo Müzik Ödülü, 2013
- Fransa Cumhuriyet Laiklik Komitesi tarafından Uluslararası Laiklik Ödülü, 2015
- Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü, 2016
FAZIL SAY KİTAPLARI
- 'Uçak Notları'
- Yalnızlık Kederi
- Metin Altıok Ağıtı
- Akılla Bir Konuşmam Oldu
- Suya Yazılan
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