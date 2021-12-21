Özgür Aybaş'tan dikkat çeken iddia: Alkolde ÖTV kalkıyor mu?
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, son günlerde sahte içkiden ölümlerin artmasının ardından alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılabileceğini iddia etti.
Türkiye genelinde son günlerde sahte içkiden ölen kişi sayısı 48'e ulaştı. Sahte içki kaynaklı ölümler, TBMM Genel Kurulu’nda 12 günlük bütçe görüşmeleri maratonunda da gündemdeydi.
CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da alkol üzerindeki vergilerin makul seviyelere indirilmemesi halinde ülke genelindeki kaçak üretimlerin ve can kayıplarının daha da artabileceğine dikkat çekerek, vergilendirmede ölçünün kaçırıldığını, daha çok vergi alayım derken tam tersine devletin 1,56 milyar TL gelir kaybına uğratıldığını, Sayıştay Dairesinin tespitleriyle anlattı.
"ALKOLDE ÖTV KALKABİLİR"
Özgür Aybaş
Sahte içki ölümlerinin artması ve döviz kurundaki düşüşün ardından Türkiye Tekel Bayiler Plaftromu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içeceklerden 'ÖTV'nin kaldırılma ihtimaline karşı duyum aldığını açıkladı.
Alkollü içecek satışı yapan firmalarla yaptıkları görüşmelerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldıklarını belirten Aybaş, "Alkollü içecek satışı yapan firmalarla yaptığımız görüşmeden anladığım kadarıyla alkollü içeceklerden ÖTV kaldırılıyor. Bunun iki sebebi olabilir, birincisi yükselen fiyatlar vatandaşı kaçağa itiyor, ikincisi ise döviz kurundaki düşüş" dedi.
"BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Erol Dündar
Öte yandan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise, alkollu içeceklerden ÖTV'nin kaldırılma gibi bir durum olmadığını belirtti.
Dündar, "Resmi Gazete'de bugün 'Özel Tüketim Vergisi'ne dair artış yayımlandı. Böyle bir şey yok. Yeni ÖTV zammı 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak" diye konuştu.
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