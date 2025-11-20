Özgür Çelik açıkladı: CHP'den 'kayyım' hamlesi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin il yönetimine yönelik tedbir kararı alarak yönetime kayyım görevlendirmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Parti, mahkeme kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek Türkiye’nin en büyük il örgütünün siyasi faaliyetlerinin fiilen engellendiğini, bunun da siyasi örgütlenme özgürlüğünün açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

"MEVZUATTA YERİ OLMAYAN YÖNTEMLERLE GÖREVDEN ALMA"

AYM’ye sunulan başvuru dilekçesinde, İstanbul İl Yönetimi’nin delegelerin iradesiyle oluştuğu hatırlatıldı ve yerel mahkemenin “mevzuatta bulunmayan yollarla” yönetime müdahale ettiği ifade edildi. CHP, bu durumun parti içi demokrasiye ve siyasi faaliyet hakkına ağır bir müdahale olduğunu belirtti.

Dilekçede ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davada taraf gibi konumlandırılmasının hukuk sisteminde karşılığı olmadığı kaydedildi. Bu nedenle verilen tüm kararların “kesin hükümsüz” sayılması gerektiği belirtildi.

KAYYIM KARARININ DURDURULMASI İÇİN TEDBİR TALEBİ

CHP, hukuksuz müdahalenin sürmesi halinde ortaya çıkacak zararın telafisinin mümkün olmayacağını belirterek, AYM’den ivedilikle tedbir kararı alıp kayyım yönetiminin faaliyetlerini durdurmasını talep etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ‘kayyım’ kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptık.” ifadelerini kullandı.