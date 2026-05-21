Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Binası önünden duyurdu: ‘Partimizin açıklayacağı yol haritasının sonuna kadar yanındayız’

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP’liler İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Burada konuşma yapan CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, alınan karara sert tepki gösterdi.

İl binası önünde konuşan Çelik, CHP İstanbul örgütünün seçilmiş kadrolarıyla birlikte Genel Başkan Özgür Özel’in yanında olduğunu söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

Şu anda binanın içi, dışı dolu vaziyette. Biz İstanbul’un 39 ilçe başkanıyla, vekillerimizle, kadın kollarımızla, meclis üyelerimiz ve seçilmiş kadrolarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Ankara’da siyasallaşmış yargının aldığı kararlar ne olursa olsun, İstanbul örgütü, sayın Özgür Özel’in yanındadır. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındadır. İstanbul örgütü ve seçilmiş tüm kadroları, yanındadır.

Yapılan iş çok açıktır, sandığı sembolik hale getirmeye çalışıyorlar, mesele CHP meselesi değil memleket, demokrasi meselesidir. Anayasal düzen meselesidir. Hiç kimsenin Türkiyeyi ortaçağ karanlığına sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Tüm halkımızı iradesine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Partimizin açıklayacağı yol haritasının sonuna kadar yanındayız.”