Özgür Çelik, İstanbullulara seslendi: 'Saraçhane’ye davet ediyorum'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi.

Özgür Çelik, İstanbullulara seslendi: 'Saraçhane’ye davet ediyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi. 

Özgür Çelik şunları yazdı: 

"Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz.

Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"


Etiketler: #CHP #Özgür Çelik

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