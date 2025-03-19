Özgür Çelik, İstanbullulara seslendi: 'Saraçhane’ye davet ediyorum'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi.
Özgür Çelik şunları yazdı:
"Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz.
Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"
Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 19, 2025
Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!
Etiketler: #CHP #Özgür Çelik
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