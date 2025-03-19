Özgür Çelik, İstanbullulara seslendi: 'Saraçhane’ye davet ediyorum'

Yayınlanma: 19.03.2025 - 16:57

Güncelleme: 19.03.2025 - 16:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi.

Özgür Çelik şunları yazdı:

"Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz.

Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"