Özgür Çelik’ten esnaf ziyareti: “Pazardaki yangını görüyoruz!”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugünkü saha çalışmasına Bağcılar'da İlçe Başkanı Özkan Akar, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek başladı. İstanbul ticaretinin yapı taşlarından İSTOÇ Ticaret Merkezi’nin Başkanı Öner Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağcılar Kamyon, Kamyonet, Otobüs, Minibüs ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Nuhoğlu ve yönetimini ziyaret etti. Ziyaret sırasında uğradığı eczanede karanfil veren Çelik, Eczacılık Günü'nü kutladı. Ardından Bağcılar Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştiren, semt pazarında yurttaşların sorunlarını dinleyen Özgür Çelik bir açıklama yaptı. Çelik şunları söyledi:

"Pazarcılarımızla konuştuk. Emeklilerle konuştuk. Çocuklarla, gençlerle konuştuk. İşçilerle, emekçilerle konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekmek, adalet, özgürlük mücadelesi bir bütündür ve birbirinden ayrılamaz düşüncesiyle her pazartesi, salı günü Silivri'deki duruşmaları takip ediyoruz. Her çarşamba günü belediyesine operasyon yapılmış bir ilçemizdeyiz. Dün Şişli'de kayyuma karşı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün Bağcılar'dayız, yarın Güngören'deyiz. Güngören'de de esnaflarımızla, pazarcılarla, emeklilerle, gençlerle, iş dünyasıyla buluşmaya devam edeceğiz. Bugün akşam Bağcılar'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yapacağız. Pazar günü Bağcılar, Esenler ve Güngören üçgeninde İstanbul'un en önemli gündemlerinden bir tanesi olan uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili, sağlık politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımızla alanında uzman kişilerle bir buluşma gerçekleştireceğiz.

"CHP BİR YANDAN ADALETİN, ÖZGÜRLÜĞÜN MÜCADELESİNİ VERİYOR, DİĞER YANDAN VATANDAŞLARIN SORUNLYARIYLA İLGİLENİYOR"

Bunları neden ifade ediyorum? Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan adaletin ve özgürlüğün mücadelesini veriyor, ancak bir yandan da İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında Genel başkan Özgür Özel öncülüğünde vatandaşın sorunlarıyla ilgileniyor, buralarda yurttaşlarımızı dinliyoruz. İş dünyasının temsilcilerini dinliyoruz; muhtarları, sivil toplumu dinliyoruz. Konuştuğumuz her şeyi raporluyoruz ve genel merkezimize gönderiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni oluşturmuş durumda. Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, tüm parti yetkililerimizle beraber parti programımızı yazmış durumdayız. Hükümet programımızın hazırlıkları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğimizi sokak sokak, kapı kapı anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Hem Silivri'de arkadaşlarımızın adalet ve özgürlük mücadelesini vereceğiz, hem Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözeceğimizi anlatacağız.

"PAZARDAKİ YANGINI GÖRÜYORUZ"

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Pazardaki yangını görüyoruz. Türkiye'de açlık sınırı şu anda 35 bin lira. 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı 35 bin lira. Üzerine eğitim masrafını, kirayı, elektriği, suyu, sağlık giderini koyduğunuz zaman oluyor adı yoksulluk sınırı, şu anda 110 bin liranın üzerine çıkmış durumda. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira. Pazarda bir yangın var. Vatandaşın çok ciddi bir geçim derdi var. Ancak hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'yi ekonomide üreten bir Türkiye haline getireceğiz. Teknolojide, tarımda, sanayide üreten bir Türkiye'yi hayata geçirerek işsizliğin bu topraklarda artık son bulmasını sağlayacağız. Enflasyonu düşüreceğiz, yaşam pahalılığını indireceğiz. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Asgari ücreti de yaşanılır bir seviyeye getireceğiz. Emekliler için, emekçiler için önemli adımlara atıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında emekliler, emekçiler rahat bir nefes alacak"

"TÜRKİYE'Yİ ÜRETEN, KALKINAN BİR ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİZ"

Saha ziyaretleri kapsamında iş dünyasının temsilcileriyle de buluştuklarını belirten Çelik, Onlar söyledi; 'Başkanım, fabrikaları Türkiye'den söküyoruz, başka ülkelere monte ediyoruz. Başka ülkelerde fabrikalar kuruyoruz. Yeni adımlar atacaksak başka ülkelerde yapıyoruz. Çünkü Türkiye'de artık döndüremiyoruz. Türkiye'nin koşullarıyla artık burada ticareti çeviremiyoruz' dediler. Onlar da hiç umutsuzluğa kapılmasınlar. Tarımda, teknolojide, sanayide Türkiye'de üreten bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Sanayiciyi destekleyeceğiz, küçük esnafı destekleyeceğiz ve Türkiye'yi kalkınan bir ülke haline getireceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Çelik açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin demokrasisini güçlendireceğiz. Türkiye'nin hukuk sistemini tarafsız ve bağımsız bir hale getireceğiz. Türkiye'de Anayasa kararlarının uygulandığı, toplumun bütününün kabul ettiği bir anayasal düzeni egemen kılacağız. Kadınların sorunlarının çözümü için gerekli adımları atacağız. Çocukların sorunlarının çözümü için gerekli adımları atacağız. Eğitimde, sağlıkta ve hayatın her alanında yaşanılır bir Türkiye'yi egemen kılacağız. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz; bir ülkede adalet yoksa demokrasi olmaz. Demokrasi yoksa ekonomik refah olmaz. Ekonomik refah yoksa toplumsal barış olmaz, huzur olmaz, bereket olmaz. Herkes için barış ve kardeşlik içerisinde yaşanır bir Türkiye'yi egemen kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"