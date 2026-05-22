Özgür Çelik’ten ‘mutlak butlan’ kararına tepki: “Türkiye’yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışanlara teslim olmayacağızr”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, istinafın mutlak butlan kararına ilişkin olarak, "Bu mesele Özgür Özel meselesi değildir. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Bu mesele demokrasi meselesidir. Bu mesele memleket meselesidir. Bu mesele anayasal düzene sahip çıkma meselesidir. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışan bu anlayışa karşı hep birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, istinafın mutlak butlan kararına ilişkin partisinin İstanbul İl Binası'nın önünde yaptığı açıklamada, çok sayıda siyasi partinin il başkanının il binasında kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, "İstanbul'da 39 ilçe başkanımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, kadın ve gençlik kolu başkanımızla bir toplantı gerçekleştirdik. İstanbul'un bütün seçilmiş kadrolarıyla buradaki tüm dost siyasi partilerle, seçilmiş iradenin yanındayız, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız" dedi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Demokrasiyi askıya almak istiyorlar. Türkiye'de sandığı sembolik hale getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışıyorlar. Bu mesele Özgür Özel meselesi değildir. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Bu mesele demokrasi meselesidir. Bu mesele memleket meselesidir. Bu mesele anayasal düzene sahip çıkma meselesidir. Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışan bu anlayışa karşı hep birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün buradayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP'nin genel merkezinde. Yarın da burada olacağız. Siyasi partilerin il başkanları yarın burada olacaklar. Siyasi partilerin genel başkanları yarın CHP'nin genel merkezinde olacaklar. Hep birlikte, toplumsal muhalefetle birlikte kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kesintisiz bir direnişin içindeyiz. Kesintisiz bir mücadelenin içindeyiz. Bu karanlığı bu topraklardan söküp atana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasiye sahip çıktığınız, anayasal düzene sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum."