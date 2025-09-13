Özgür Çelik’ten Resul Emrah Şahan tutukluluğuna sert tepki: ‘Esir alınan, akıldır, mantıktır, hukuktur!’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 2’nci kez tutuklanan Şişli Belediye BaşkanI Resul Emrah Şahan hakkında verilen son karara sert tepki gösterdi. Çelik, “Esir alınan, akıldır, mantıktır, hukuktur” diye isyan etti.

Çelik'in sözleri şöyle:

“Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan altı ay önce “Türkiye İttifakı”nı Şişli’de kurmak, yani ilçesinde Türkler ve Kürtlerin adil temsilini sağlamak, vatandaşa eşit hizmet, rant çetelerine geçit vermemek suçlarından tutuklanmıştı.

Aynı suçtan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer için Temmuz ayında tahliye kararı verilirken, Emrah Başkanımızın bu zamana kadar tutukluluğu devam etti.

CHP’li belediye başkanları "Türkiye İttifakı" kurmaktan tutuklanırken, daha sonra toplumsal barışın hedeflendiği, siyasetin önündeki antidemokratik engelleri kaldırmayı amaçladığı iddia edilen “Terörsüz Türkiye” süreci başlatıldı.

Belediye Başkanlarımızın, bu ortamda, söz konusu suçtan tutuklanmasının akla mantığa aykırı olduğunu vicdan sahibi ve hukuk bilgisi olan herkes biliyor.

Her şey gözümüz önünde yaşanıyor, yargının nasıl bir sopaya dönüştürüldüğünü herkes görüyor.

6 ay boyunca, asılsız iddialarla tutsak ettikleri Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’la ilgili şimdi yeni bir suç isnadı yaratmaya çalışıyor; altı ay boyunca sormadıkları soruları şimdi soruyor; iftiracı beyanlarına dayanarak, yeni bir tutuklama kararı çıkarıyorlar.

Zapt edilen, esir alınan sadece Resul Emrah Şahan değildir.

Esir alınan halkımızın birlikte yaşama arzusu, ortak vatandaki eşit geleceği, kardeşlik ülküsü ve iradesidir.

Esir alınan, akıldır, mantıktır, hukuktur.

Biz bu esaret zincirini mutlaka kıracağız.

Haksız tutuklamaları, itibar cellatlıklarını, ucube kayyım sistemini yeneceğiz!

Şişlilerin seçilmiş başkanı Resul Emrah Şahan'ı ve tüm yol arkadaşlarımızı Silivri Zindanı'ndan kurtaracağız.”