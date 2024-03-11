Özgür Çelik'ten Kurum'a İliç tepkisi: 'Erzincan'a gitmeye cesaret bile edemedi'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum’un, imzaladığı ÇED Raporu nedeniyle 9 işçinin hâlen göçük altında olduğunu hatırlattı. Çelik, Kurum'a neden istifa etmediğini sordu.

ANKA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:38
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan’ın tanıtım toplantısına katıldı. AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik, “İstanbul trafiği nedeniyle ben olsam istifa ederdim” sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Erzincan İliç’te 9 işçi, sizin imzaladığınız ÇED Raporu nedeniyle hâlen toprak altında. İnsanlar hâlâ cenazelerini arıyorlar. Siz, kapasite artırım raporuna imza attınız. İstanbul’un adayı şu anda hâlâ TBMM’de ÇED’e komisyon başkanı, aynı zamanda milletvekili olduğu için. Erzincan’da 9 işçi, sizin imzaladığınız ÇED raporu yüzünden toprak altında. Siz hâlen TBMM Çevre Komisyon başkanısınız. Neden istifa etmediniz? Kendisini istifaya davet ediyorum. Bırakın istifa etmeyi, Çevre Komisyonu Başkanı olarak Erzincan’a gitmeye cesaret bile edemedi.”

 


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