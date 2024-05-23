Özgür Çelik’ten ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Hem insanlarımız güvende olmalı, hem can dostlarımız’

Yayınlanma: 23.05.2024 - 22:36

Güncelleme: 23.05.2024 - 22:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından iktidarın sokak köpeklerine yönelik ‘uyutmayı’ da içeren teklifi iddiasına tepki gösterdi.

Çelik’in paylaşımı şu şekilde:

“Sokakta yaşayan canlıların katledilmesinin toplumumuzla, vicdanımızla, kültürümüzle uyuşmasını kimse beklemesin.

Bugüne dek işlevsiz ve göz boyayan yasalarla, belediyelerin elini kolunu bağlayan yönetmeliklerle durumu kriz haline çevirenlerin, gerçek soruna ilişmeyenlerin hatalarının bedeli sokakta yaşayan canlılara ödetilemez.

Hem insanlarımız güvende olmalı, hem can dostlarımız.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz konuyla ilgili insancıl, canilikten uzak çözümlerin tartışılması ve uygulanması için çalışıyorlar. Güvenli sokaklar da, ortak bir yaşam da mümkün!”