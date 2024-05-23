Zülfü Livaneli’den ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Katliam çözüm olamaz’

Yayınlanma: 23.05.2024 - 20:55

Güncelleme: 23.05.2024 - 20:55

Sokak köpekleri hakkında iktidar tarafından hazırlanan yasa teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifin içeriğinde sokak köpeklerinin toplatılıp, 30 gün süre zarfında sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması planlandığı iddiası gündem oldu.

Sanatçı, yazar Zülfü Livaneli, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Kamu kurumları yıllar boyunca her gün binlerce köpeği kısırlaştıramaz mıydı? Rahatlıkla yapabilirlerdi ama şimdi kendi ihmallerinin bedelini zavallı hayvanlara ödetmek istiyorlar. Köpek katliamından sonra kediler arttı diye kedi katliamı, kediler gidince fare istilası. Lütfen çağdaş çözümler bulun. Katliam çözüm olamaz."