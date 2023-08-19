Özgür Demirtaş eski paylaşımını 'N’oldu?' diyerek hatırlattı: Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, yılın ikinci yarısı için açıklanan zamla 11 bin 402 TL’ye yükseltilen yeni asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceği yönündeki paylaşımının doğru çıktığını "N’oldu?" diyerek hatırlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:42
Özgür Demirtaş eski paylaşımını 'N’oldu?' diyerek hatırlattı: Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı
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Geçen günlerde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Temmuz 2023 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Hazırlanan rapora göre 11 bin 525 TL olarak belirlenen açlık sınırı bir kez daha asgari ücreti aştı.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceği yönündeki paylaşımının doğru çıktığını belirtti.

Demirtaş, 20 Haziran tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Hesaplarıma göre:

Asgari Ücret 2.5 ay içinde AÇLIK sınırının altına düşecek. Üzgünüm.

Gerçekleşince tekrar konuşuruz…

Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim” paylaşımında bulundu.

Demirtaş, paylaşımını alıntılarak şu hatırlatmayı yaptı:

” N’oldu? Anlık Asgari Ücret: 11.402

Anlık Açlık Sınırı: 11.525…” 

 


Özgür Demirtaş asgari ücret enflasyon açlık sınırı

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