Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e 4 ‘tavsiye’

Yayınlanma: 22.06.2024 - 08:46

Güncelleme: 22.06.2024 - 08:46

Ekonomist Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mesaj yolladı. Demirtaş, mesajında 4 başlıkta tavsiyelerde bulundu.

Ekonomist Özgür Demirtaş, bir kullanıcının ‘yeni bir vergi öner’ paylaşımını alıntılayarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mesaj yolladı. Demirtaş, mesajında 4 başlıkta tavsiyelerde bulundu.

Özgür Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“Ben Yeni bir Vergi Önermeyeceğim sadece kendisine bir kaç mesaj iletmek istiyorum: Kendisinin şunları yapması iyi olur diye düşünüyorum:

1) Büyük Enkaz devraldıysa, O enkazı kimden devraldığını söylemeli.

2) Fakirden vergi almayı bırakmalı.

3) Kamu Bankalarının görev zararlarının peşine düşmeli

4) Nas Ekonomi Modeli denen şeyin Ülkeyi nasıl batırdığını halka açık sözlülük ile anlatmalı.”