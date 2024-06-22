Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e 4 ‘tavsiye’

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımını alıntılayan Özgür Demirtaş, Mehmet Şimşek'e 4 tavsiye verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 08:46
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e 4 ‘tavsiye’
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Ekonomist Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mesaj yolladı. Demirtaş, mesajında 4 başlıkta tavsiyelerde bulundu.

Ekonomist Özgür Demirtaş, bir kullanıcının ‘yeni bir vergi öner’ paylaşımını alıntılayarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mesaj yolladı. Demirtaş, mesajında 4 başlıkta tavsiyelerde bulundu.

Özgür Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“Ben Yeni bir Vergi Önermeyeceğim sadece kendisine bir kaç mesaj iletmek istiyorum: Kendisinin şunları yapması iyi olur diye düşünüyorum:

1) Büyük Enkaz devraldıysa, O enkazı kimden devraldığını söylemeli.

2) Fakirden vergi almayı bırakmalı.

3) Kamu Bankalarının görev zararlarının peşine düşmeli

4) Nas Ekonomi Modeli denen şeyin Ülkeyi nasıl batırdığını halka açık sözlülük ile anlatmalı.”


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