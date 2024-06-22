Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e 4 ‘tavsiye’
Sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımını alıntılayan Özgür Demirtaş, Mehmet Şimşek'e 4 tavsiye verdi.
Ekonomist Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mesaj yolladı. Demirtaş, mesajında 4 başlıkta tavsiyelerde bulundu.
Ekonomist Özgür Demirtaş, bir kullanıcının ‘yeni bir vergi öner’ paylaşımını alıntılayarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mesaj yolladı. Demirtaş, mesajında 4 başlıkta tavsiyelerde bulundu.
Özgür Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
“Ben Yeni bir Vergi Önermeyeceğim sadece kendisine bir kaç mesaj iletmek istiyorum: Kendisinin şunları yapması iyi olur diye düşünüyorum:
1) Büyük Enkaz devraldıysa, O enkazı kimden devraldığını söylemeli.
2) Fakirden vergi almayı bırakmalı.
3) Kamu Bankalarının görev zararlarının peşine düşmeli
4) Nas Ekonomi Modeli denen şeyin Ülkeyi nasıl batırdığını halka açık sözlülük ile anlatmalı.”
Ben Yeni bir Vergi Önermeyeceğim sadece kendisine bir kaç mesaj iletmek istiyorum:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 21, 2024
Kendisinin şunları yapması iyi olur diye düşünüyorum:
1) Büyük Enkaz devraldıysa, O enkazı kimden devraldığını söylemeli.
2) Fakirden vergi almayı bırakmalı.
3) Kamu Bankalarının görev…
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